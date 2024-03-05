復活？21歲女被宣告不治　遭放入屍袋5小時突郁動　殮房職員嚇呆

危地馬拉（Guatemala，又譯瓜地馬拉）發生1宗「死而復生」的離奇事件。網上流傳1條影片，顯示醫院職員趕急將1名被放入屍袋的女子送回急症室進行搶救，涉事醫院證實事件，指出21歲女事主最初抵達醫院時情況並不穩定，除了出現嚴重營養不良，更有癲癇和腦癱病史，經過醫護人員30分鐘的努力後宣布死亡，用屍袋安放遺體，再移到醫院殮房，但5小時後女事主被發現自行輕微郁動，職員再將她送回急症室，再經過搶救後最終不治，1日內2次宣告死亡；衛生部已經獲悉事件，未知會否進行進一步調查。



職員趕急將女事主送往症室再進行搶救。（X影片截圖）

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事件發生在聖胡安德迪奧斯綜合醫院（Hospital General San Juan de Dios），1名有癲癇和腦癱病史的21歲女子近日因身體狀況不佳而被送到醫院，當時她有嚴重營養不良，經過30分鐘的搶救，女事主證實不治，醫院職員將她放入屍袋內，繼而移到醫院殮房。不過，約5小時後，病理學家到殮房檢查「遺體」時，發現女事主不由自主輕微郁動和呼吸，相信對方未死，於是通知同事搶救。

社交平台X（前稱Twitter）影片可見，醫院職員當時將女事主送回急症室進行搶救，當時她仍在屍袋內，有人大叫「她還活着，她在停屍間！」，同時指出女事主仍有呼吸，護士獲悉立即通知醫生；影片歷時約1分鐘便結束，醫護人員再經過搶救後，證實女事主終於不治。換言之，她1日內2次被宣告死亡。

職員將女事主送到急症室，醫護人員再經過搶救後，證實女事主終於不治，換言之，她1日內2次被宣告死亡。（X影片截圖）

基於家人意願，所以女事主的身份一切保密，衛生局指女事主最初接受機械式呼吸輔助，但生理監視器顯示其呼吸和大腦活動已經停止，所以醫務人員宣告女事主死亡，但將她送到殮房後發現她仍有生命跡象，再為她進行機械式呼吸輔助治療，但監視器再次顯示停止檢測生命體徵，醫生試圖進行搶救，最後仍然不治。

事件曝光後，有當地人表示「衛生系統真是太可怕了」，但亦有人指曾獲涉事醫院救回一命，當時自己在深切治療部得到很好護理。

（綜合）