台警叫13歲女做餌！害她慘遭性侵　4警被這樣罰　淫狼新判刑曝光

台灣發生警方行動失誤，累及未成年女童遭性侵的駭人案件。當地1名13歲女童在交友程式相識1名男子，對方試圖利誘她進行性交易，並要求女童先傳送不雅照片「驗貨」，女童依言照做，但臨時反悔拒絕性交易，卻遭淫狼威脅公開不雅照片，她只好報警求助。警員要求女童當餌誘出淫狼，豈料行動當日警方部署失誤，女童在監控下被淫狼帶走性侵得逞，事後有4名警員因而受到處分。



被捕男子經一審和二審均遭判刑8年，案件近日經撤銷發回，高院更一審裁定「使女童對價性交易未遂」罪名成立，判處被告入獄2年6個月，至於女童遭到性侵情節，則超出檢方起訴範圍，所以法官沒有作出判決，建議檢方下次可以再次針對被告行為另行提出起訴。



13歲女童透過交友程式認識張姓男子，張男提出以5,000新台幣（約1,270港元）相約女童到旅館進行性交易，女童最終爽約。（示意圖/gettyimages）

受害女爽約拒性交易 色男威脅散布不雅照

台灣傳媒於2025年1月報道，13歲受害女童在2020年11月3日透過交友程式「JD交友軟體」，結識暱稱「吳夢」的張姓男工人，張男提出以5,000新台幣（約1,270港元）相約女童到旅館進行性交易，並要先行「驗貨」，要求女童自拍裸露胸部照片，女童依言照做。雙方約定3天後在旅館進行性交易，但女童臨時反悔，沒有出現。

張男遭爽約後，大怒威脅女童，宣稱要散布其不雅照片，女童因而向轄區中壢分局報案，當時警方要求女童當餌誘出張男，再由警方當場拘捕。女童願意配合，並約定翌日晚上11時和張男在1間速食店見面。

張男當晚駕車要求女童上車，由於警方姍姍來遲，加上她不敢拒絕，最終遭性侵。（示意圖/gettyimages）

女童被迫上車口交 警員姍姍來遲

當晚張男駕車抵達，繼而要求女童上車，女童原本以為警員會趕至救人，但當時偏偏不見警員蹤影，加上她不知如何拒絕，只能無奈上車。張男將車駛前大約300米便在路邊停車，要求女童為他口交，最終得逞。張男隨後將車駛回速食店門口，此時警員才現身將她拘捕。

警方失誤受抨擊 4警被記過

案件曝光後，在台灣引起各界關注，而因警方害女童被性侵而受到猛烈抨擊，中壢分局事後解釋稱，事前已交代過女童不能上車，但沒想到她真會的上車；警方也沒有想到疑犯會駕車到場，所以跑步和駕駛警方電單車都追不上，但有政黨不賣帳，引述中壢分局過往烏龍事，包括男警用柔道「大外割」方式壓制女途人，以及報復暴打在便利店失控，即事後被稱為「超商浩克」（浩克即「Hulk」，港譯變形夾醫）的男子。

就這次失誤，時任桃園分局分局長陳錦坤遭記過1次，偵查隊長林國基也遭記過1次，吳姓小隊長遭記過2次，承辦的陳姓偵查佐同遭記過1次。

張男本身被判刑8年，案件近日經撤銷發回，法官裁定「使女童對價性交易未遂」罪名成立，判處被告入獄2年6個月，但女童遭到性侵情節超出檢方起訴範圍，所以法官沒有作出判決。（示意圖/gettyimages）

被告2次被判入獄8年 最新改判2年半

張男事後被檢方以涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴，經過一審二審，均將張男重判入獄8年。

但案件近日被撤銷發回，高等法院更一審審理後，2025年1月16日作出裁決，法官根據張男邀約進行性交易行為，判處「使女童對價性交易未遂」罪名成立，有期徒刑2年6個月。

至於受害女童相約張男，目的是破案，並非想進行性交易，女童遭性侵方面，法官認為超出檢方起訴範圍，因此沒有作出裁決，全案可以上訴至最高法院，一旦相關見解獲得最高法院支持，在今次案件判決定讞後，檢方可以再針對被告行為另行提起公訴。

（綜合）