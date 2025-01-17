鄰居手機作餌！誘騙3女童性侵長達4年　被揭後跪家長說1句勁變態

台灣發生變態男在社區內誘騙女童性侵案件。當地1名男子被指利用手機、平板電腦及零食做餌，誘騙3名年齡介乎7至10歲的鄰居女童到無人處性侵，甚至要求女童拍洗澡私密片供他洩慾，直至案中女童升中上健康課發現自己被性侵，鼓起勇氣告訴老帥才得以揭發。



3名受害人接受心理醫生評估時，發現同樣出現創傷後壓力症候群，覺得自己不潔，有受害人害怕和男生身體接觸。其中有女童的父親直接找被告質問，他當場下跪道歉，但竟提出「願意娶女童」來贖罪。涉事男子近日被判與未滿14歲之女子為性交等罪罪成，監禁8年。



曾男得知個小美（化名）出身單親家庭，父親又忙於工作，主動結識她，並誘騙對方到住所頂樓等處性侵。（示意圖/Unsplash）

男子用平板、手機作餌誘騙性侵

案情指，涉案曾姓男子於2014年至2017年間，與當時年僅9歲的小美（化名）、7歲小白（化名）及10歲小盈（化名）同樣住在高雄某個庭區。2014年，曾男知道小美來自單親家庭，父親忙於工作，便上前主動搭訕，拿出手機和平板電腦降低戒心，誘騙她到頂樓性侵，之後更要求對方拍洗澡私密片供他洩慾。

曾男之後鎖定小美的2名好友小白和小盈，利用金錢及零食作餌，之後在樓梯間、房間內連續多次性侵3名女童，時間長達4年。直至小盈升中上健康課，意識到自己是被性侵，鼓起勇氣告訴老師並報警，警方調查時再揭發其餘的受害人。

直到當時年僅10歲的小盈（化名）升讀高中上健康課時，驚覺自己被性侵，向老師舉報並報警，案件才得以曝光。（示意圖/GettyImages）

下跪認錯 表示「願娶女童」

小美父親知情後，直接找曾男對質，曾男當場下跪認錯並表示願意每月拿出3,000新台幣（約750港元）彌補損失，甚至「願意娶她回家」贖罪，氣得小美父親要告到底不和解。

審理期間曾男否認犯案，批評警方落口供時無全程錄影錄音，故不能當證供，惟法官檢查後認為他自己落口供後沒提異議，更簽名作實，認為口供有法律效力。

根據醫院對3名受害女童鑑定，均有創傷後壓力症候群症症狀。（示意圖/GettyImages）

3女童出現創傷後壓力症候群

法院安排3名受害女童接受心理醫生評估，發現她們同樣出現創傷後壓力症候群。有女受害人透露，被告摸她時心理上雖想抵抗，但另一名受害人安慰道「嘿咻（性交）不會痛，還可玩平板、手機，事後還有錢可以拿」，當時沒覺得是錯，長大後留下陰影。

其中一名受害人升中後交到男友，但只能和男友拖手和擁抱，一旦接吻就會感到惡心，有時會一周2、3天哭泣至出現胸悶及呼吸不順。另一名受害人想到自己被長期性侵後一直擔心會懷孕，在學校討厭和男性身體接觸，覺得自己不潔、骯髒，持續出現罪惡感及羞愧。

法官認為被告的犯行明確，多次侵犯3名女童，判他與未滿14歲之女子性交等罪成，判刑8年。

（綜合）