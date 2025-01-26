餐廳女侍應甜喊人夫：老公　人妻揭親密訊息怒提告　3原因敗訴

從事服務性行業的職工都懂得「賣口乖」，希望哄到顧客再次消費。台灣高雄1名人妻發現丈夫經常光顧1間越南小吃部，並與1名來自越南的女服務生密切互動，而且發現女服務生向丈夫傳送「老公」等親密簡訊，懷疑他們偷腥，於是怒告女服務生，索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。女服務生在庭上辯稱她和人夫僅在工作場所互動，稱呼對方為「老公」只是招攬客人的手段。



法官審視證據後，認為人妻一來忽略對話完整性，訊息內容沒有露骨或不當之處；二來認同女服務生所言，所謂暱稱只是吸引顧客再度光顧；三來人妻無法提供更加具體證據，以證明女服務生損害其配偶權益，因此判人妻敗訴。



人妻檢查丈夫手機，驚見女服務生稱呼丈夫為「老公」，人妻懷疑他倆有染，怒告女服務生侵害配偶權，索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。（示意圖/gettyimages）

人妻檢查手機 驚揭女服務生甜喊「老公」

台灣傳媒於2025年1月報道，案件在高雄地院簡易庭審理，判決書指出，呂姓男子和妻子結婚4年，呂妻發現丈夫經常光顧1間越南小吃部，甚至和1名來自越南的黎姓女服務生關係親密。呂妻聲稱發現丈夫不但陪伴黎女上班下班，甚至一起前往超市購物。

呂妻於是檢查丈夫的手機，驚見他們有曖昧的對話內容，黎女更稱呼呂男為「老公」，呂妻懷疑丈夫與黎女有染，怒告黎女索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

女服務生辯稱喊人夫做「老公」，目的吸引顧客，而且是常見手段。（示意圖/gettyimages）

法官基於3原因判處人妻敗訴

黎女在庭上辯稱，她和呂男只是顧客與服務生的互動，並非情侶關係，她稱呼呂男為「老公」，目的吸引顧客，而且是常見手段，加上她並不知道呂男已婚，不認為自己破壞到呂妻婚姻。

法官檢視呂妻提供的對話紀錄，認為呂妻忽略對話的完整性，部份字句翻譯錯誤，對話內容沒有露骨或不當之處，黎女作為小吃部服務生，和顧客互動時，使用暱稱或問候是工作所需，以營造輕鬆愉快氣氛，希望顧客再度光顧，加上呂妻沒有進一步的具體證據，法官裁定黎女沒有侵害呂妻的配偶權益，判處呂妻敗訴，案件仍可上訴。

（綜合）