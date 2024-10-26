產後上班宣布再懷孕遭解僱！女子怒告歧視　公司敗訴賠這金額慘了

在職婦女懷孕應受法律保護，惟英國1名女子入職不久發現懷孕，8個月後開始放產假，而她放完產假重回崗位後，卻發現再度懷孕。男上司瞬即以公司財困為由將女子解僱，她憤而向公司提告。法官早前判公司對金員工不公及歧視，公司及男上司須向原告賠償約2.8萬英鎊（約29萬港元）。



27歲女子特維奇放完產假後上班即宣布再懷孕，其後被男上司解僱。（示意圖／GettyImages）

上班8個放產假半年

綜合外媒報道，27歲女子特維奇（Nikita Twitchen）於2021年10月加入First Grade Projects的公司擔任辦公室行政助理，沒多久她發現懷孕，她認為與49歲男總經理傑瑞米（Jeremy Morgan）仍然維持良好的工作關係，並於2022年6月開始放產假。

產後復工再宣布懷孕

特維奇產後休息了一段時間，再於2023年2月17日提早回公司開會，傑瑞米也很歡迎她。可過當特維奇在會議上表明她再度懷孕時，令傑瑞米為之訝異。特維奇指產假於2023年3月26日才結束，但一直收不到公司的通知，追問之下知道自己已被傑瑞米解僱，解釋是因公司出現財困。

法官認為公司對特維奇不公及歧視，判公司及傑瑞米須賠償特維奇約2.8萬英鎊（約29萬港元）（示意圖／GettyImages）

特維奇因被解僱感到極之不滿，遂提告公司索償。法庭判詞指出，特維奇提早回公司開會時，傑瑞米從沒提到公司財困到要裁員，且公司實際上生意十分好，卻在得知特維奇懷孕後態度大變，認定特維奇是因為再度懷孕而遭解僱。法官認為公司對特維奇不公及歧視，判公司及傑瑞米須賠償特維奇約2.8萬英鎊（約29萬港元）。