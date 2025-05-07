搶購平機票攻略！空服員分享6大貼士　提醒乘客︰每周這2天最低價

每個人都想買到平價機票，可惜並非人人都能買到，外國有空中服務員在facebook專頁分享7大貼士，希望「造福人群」，教大家能用最低價錢飛到目的地。



大多數航空公司通常在周二晚上7時設置預訂機票系統，所以在周二和周三就能買到平價機票，就連機場在周二和周三都不會太繁忙。（《開心直航》電影劇照）

1. 周二周三預訂

facebook專頁「Aspiring Flight Attendant」管理員表示，根據統計，大多數人在周五、周六或周日瀏覽機票價格，去到平日才會預訂機票，有見及此，大多數航空公司通常在周二晚上7時設置預訂機票系統，所以在周二和周三就能買到平價機票。

另外，大多數航空公司除了將周二和周三設定為預訂機票「非繁忙期」之外，就連機場在周二和周三都不會太繁忙，所以選取周二或周三起飛的航班就更好。

2. 最好在旅行日期前至少21日預訂機票

根據經驗，最好在旅行日期前至少21天預訂機票，航空公司系統根據機票價格，設定目標利潤，每班客機中，平價機票只有一定數量，以吉隆坡飛往倫敦的航班為例，只有20名最早買到機票的乘客可以享有最低價格，之後的200名乘客付出中等價錢，其餘乘客面對的價格可能會更高。

很多航空公司會提前約11至12周推出國際航班「優惠價」，乘客可以在該段期間檢查機票價格。（《開心直航》電影劇照）

3. 尋找國際航班「優惠價」

大多數航空公司會提前約11至12周推出國際航班「優惠價」，所以大家可以在該段期間檢查機票價格。

4. 清除Cookie

如果在30天前曾經前往航空公司網站，航空公司預訂系統會有相關紀錄，自動設定你多次造訪網站，即使你事後再瀏覽，系統都只會設定相同機票價格，有時價錢可能會上漲，建議養成清除Cookie 的習慣。

不同網站會有不同機票價格，透過比較，乘客有時就會發現同1間航空公司的機票在其他網站會更加便宜。（《開心直航》電影劇照）

5.比較不同網站機票價格

不同網站會有不同機票價格，切勿只專注在1個網站，多比較不同網站，有時就會發現同1間航空公司的機票在其他網站會更加便宜。

6. 選擇較小機場

大家可以降落在非目的地機場，例如如果要去倫敦，很多人通常選擇希斯洛機場（Heathrow Airport），其實可以選擇希思羅機場附近較小的機場，例如曼徹斯特機場（Manchester Airport），之後從曼徹斯特乘坐火車前往倫敦，價錢相對便宜。

（facebook專頁「Aspiring Flight Attendant」）