航班超賣！少女花2.3萬買機票竟被要求「全程抱陌生嬰兒」坐飛機

有名澳洲19歲女子近日搭乘飛機時，卻因航空公司「超賣機票」而被迫抱著陌生嬰兒坐完整趟航班，事後她多次向航空公司投訴但始終沒有獲得回應，對於自己的遭遇和航空公司後續的處理感到沮喪的她直呼「這不應該發生」。



《紐約郵報》報道，19歲的莉莉（Lily Winward）今年9月在希臘雅典參加完田徑比賽後，搭乘阿提哈德航空（Etihad Airways）準備回到澳洲，沒想到中途停在阿拉伯聯合大公國時，莉莉被航空公司的工作人員告知：

由於飛機座位預定超額，妳必須下機並住進安排好的酒店。

19歲澳洲女子莉莉因為阿提亞德航空超賣機票而被迫抱著陌生嬰兒搭機。（IG@lilyywinward）

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起初不以為意的莉莉下機、準備離開機場時，對於深夜只能在阿布達比市中心穿著運動褲和運動背心感到不安全，同時還有名乘客不斷騷擾、試圖說服她一起搭的士，莉莉回憶道：

我很沮喪，哭著說：「我只想回家，我覺得去酒店不安全。」

隨後更出現恐慌症狀，迫使阿提哈德航空的工作人員告訴她：

妳可以搭回原來的航班，但必須與1名嬰兒共用座位。

最終莉莉妥協，但不得不在剩餘14到16個小時的航程中抱著1個陌生嬰兒。

對於自己的遭遇感到沮喪的莉莉表示：

對於花3000美元（約23327港元）買機票的人來說，這不應該發生。

而且她和自己的旅行社多次聯繫阿提哈德航空、試圖獲得合理的回應，但據稱航空公司一直保持沉默。

此外，莉莉還想知道為什麼是自己（1個獨自旅行的年輕女性）被要求下機，而不是選擇一家人或其他情侶。

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一位旅遊網紅透露，為何搭飛機劃位時，他總愛選公認最差的座位——最後一排靠窗。（escape.com.au）

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