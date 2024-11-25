坐飛機原來可以「打橫瞓」？內行人教訂機票這樣提高霸整排機會

搭乘長途飛機若不是購買商務艙，十多個小時必須受到座位壓迫會非常不舒服。



有網友分享自己搭機時看到身旁一名乘客直接躺在三連座椅中，讓他非常傻眼，發文表示：「是可以這樣躺的嗎？」

一名女網友發文詢問飛機上是否容許「躺平」，引起熱烈討論。（Threads截圖）

還有不少內行人分享增加「躺平」機會的貼士 點圖了解更多：

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一名網友在Threads上發文，表示自己搭乘約一個多小時飛往澳門的航線，身旁有位乘客上機後便平躺在無人的座椅上，空姐看到後並沒有制止該名乘客，只是提醒對方要記得繫上安全帶，讓他感到非常傻眼：

是可以這樣躺的嗎？雖然是沒礙到我啦，但看了就很不舒服。

不少飛行經驗豐富的網友表示，這現象在搭乘長途飛機時很常見：

「這超正常的，而且對長途旅行來說這超爽」

「長途飛行這是常態，每次都很羨慕這麼幸運的人，只要旁邊剛好沒人、沒影響到其他人，繫好中間的安全帶就可以了」

「甚至空姐還會跟你說哪裡有整排的座位，問你要不要過去躺」



也有人分享私藏的小貼士，劃位盡量選擇靠近機尾、在中間的座位，且航線經過歐美、土耳其、澳洲、帛琉的深夜航班通常乘客較少，若真怕自己不夠幸運，也可以在購票前就先詢問看看：

有時候櫃枱會問你要不要加一點小錢，把左右的空位一起買下來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】