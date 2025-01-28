髮型屋老闆替女熟客染髮　伺機性侵得逞　她2原因沒有即時離開

去染髮慘被性侵？台北1名女子前往住所附近的髮型屋，找作為鄰居的髮型屋老闆替她染髮，詎料男方色心起，在染髮過程藉詞替女子按摩放鬆，借估靠近時，趁她無防備之際進行指侵得逞。女子礙於當時身處髮型屋內，加上顧念雙方認識多年，一時無法抵抗，亦沒有即時離開，惟事後向家人傾訴後決定報案。



當地警方拘捕涉事髮型屋老闆，他拒絕承認犯案，但警方依據搜集得來的證據，依強制性交罪對老闆作出起訴。



台灣1名女子前往相熟髮型屋染髮時，遭髮型屋老闆性侵。（示意圖/pixabay)

染髮時藉詞靠近女事主

綜合台媒報道，受害女子居於髮型屋附近，與陳姓老闆為鄰居關係，平時相處和睦。案發於2023年某天，女子前往陳男的髮型屋要求染髮，沒想到過程中陳男出現異常舉動，竟以按摩放鬆為由不斷靠近，甚至趁女子無法防備之際，侵機以手指對她進行性侵。

女子受辱後當場被嚇到，但礙於身處髮型屋內，且顧念雙方認識多年，當下無法反抗或離開。女子事後將事件告知家人，其後前往報案。

受害人稱礙於身處髮型屋內，且顧念雙方認識多年，當下無法反抗或離開。（示意圖/GettyImages)

稱僅幫女子按摩 被女子家人逼迫承認犯行

警方事後將陳男拘捕，但他否認犯案，辯稱當日僅指該女子按摩，沒有做不法行為，又聲稱先前是受到女子家人逼迫才會承認犯案。

警方根據女子及其家人的證供、雙方對話截圖及錄音檔，認為足以證明陳男違反受害人意願進行性侵，決定依強制性交罪將陳男起訴。

（綜合）