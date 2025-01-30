校長邀友校女教師入房聊天！突強吻掀裙猥褻　她1招逃出竟收短訊

台灣發生校長猥褻友校女教師事件！當地有小學校長率隊參加聯校運動會，其間他邀請鄰校的女教師回房間聊天，進房不久即強吻對方及壓對方在床邊，繼而掀裙磨蹭猥褻，千鈞一髮之際女教師假裝同事來電，藉故逃出房間並報案。女教師為了成功脫身離開前說「我等一下就回來了」，結果校長還發短訊催促她回房，「不能失信！校長等妳」。



校長辯稱以為女教師默許才情不自禁擁抱和親吻對方，否則有猥褻行為，不過，法官考慮證供後，批評他貴為一校之長做出最壞示範，確實以暴力強迫方式猥褻，判強制猥褻罪罪成，判處有期徒刑2年4月。



校長聚餐後邀請女老師到房聊天，先強吻女老師，後來再將對方壓在床邊及進一步掀裙猥褻。（示意圖/Pixabay）

強吻壓在床邊 再掀裙磨蹭猥褻

綜合台媒報道，高雄市某小學校長於2024年3月28日率隊參加台東聯校運動會。活動結束後，校長與友校的2男1女教師聚餐，再返回酒店。當晚11時，校長趁機邀女教師到房間聊天，沒想到他心生歹念，先強吻女老師，後來再將對方壓在床邊及進一步掀裙磨蹭猥褻。

女教師強烈反抗，但校長絲毫不顧，她把握時機趁對方起身關燈時，假裝同事來電，藉故逃出房間，並隨即向警方報案。

辯稱以為對方默許

法院審理時，被告否認強制猥褻，認為原告很信任他，又述說戀愛史，是在默許更進一步的行為，對方在房內非常自由，手機也在自己手上。辯護律師則指出被告品行素來良好，長年致力偏鄉教育，並非刻意犯罪，請求法院輕判。

原告為了可以順利脫身，離開時曾留下一句「我等一下就回來了」，沒想到回房後收到對方訊息「不能失信！校長等妳」。（示意圖/Pixabay）

原告逃脫後 被告傳短訊「不能失信！校長等妳」

原告供稱，當日進房間3分鐘左右突被對方強吻，她反應過來拒絕，但考慮到對方是校長，將來還有機會碰面，不敢太用力推開，反而被告還回應說「沒關係」，更強吻自己，還順勢將她壓在床邊及進一步掀裙猥褻，感到非常害怕。

原告當時為了脫身，離開時曾留下一句「我等一下就回來了」，沒想到回房後收到被告訊息「不能失信！校長等妳」。被告房間在電梯旁，她害怕對方開門會看到她，因此選擇爬樓梯逃跑。事後被告還試圖再致電，讓她不得不向女同事求救，支支吾吾地說「校長校長，很可怕」。

明顯構成強制猥褻罪

法官綜合證供及相關證供，包括閉路電視、現場照片等，認為被告確實以暴力強迫方式猥褻原告。原告當下曾多次表明抗拒，被告卻仍持續強行，已明顯構成強制猥褻罪。法官認為被告在教育界深耕多年，貴為一校之長應明辯是非，但卻對師生做出最壞示範，造成原告身心受到莫大傷害。考慮到被告未能和女教師達成和解，判被告強制猥褻罪罪成，判處2年4個月有期徒刑，全案可上訴。

（綜合）