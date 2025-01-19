將軍澳現迷魂黨？2黑衣女專向1類人埋手：無錢開飯　事敗後續糗了

借錢黨、請食飯黨肆虐，最近更出現「迷魂黨」？有港男於網上將軍澳群組發布影片，指在將軍澳唐俊街DONKI對出遇到2名懷疑是「騙錢黨」的女子出現，轉向單身男士「埋手」，其中1人更疑似帶着「迷魂煙」，事敗後掩面連跑幾條馬路「速逃」，提醒街坊小心。



影片引來網民熱議，感謝樓主提醒，「做得好！要多啲舉報呢啲垃圾。咪畀人上當」、「衣着光鮮，防不勝防」、「任何時候都要提高警覺」。另有人表示在多區都見過相關女子。



將軍澳出現「迷魂黨」？（Facebook群組「將軍澳主場」）

將軍澳疑現迷魂黨

臨近歲晚，要特別小心！有港男於Facebook群組「將軍澳主場」發布影片及相片，指2024年12月29日晚上約6時半，在將軍澳唐俊街DONKI對出遇到2名「一高一矮」懷疑「騙錢黨」。

有港男於Facebook群組「將軍澳主場」發布影片及相片，指2024年12月29日晚上約6時半，在將軍澳唐俊街DONKI對出遇到2名「一高一矮」懷疑「騙錢黨」。（Facebook群組「將軍澳主場」）

樓主形容，2名女子選擇燈光昏暗地方向單身男士「埋手」，聲稱「無錢開飯」，其中1人更疑有帶着「迷魂煙」，「高嗰個位負責去搭訕，矮嗰個可能手中預備不知道什麼煙而有所動作」。不過2名女子未有成功，事敗後掩面逃走。

從影片見到，2名女子穿黑衣黑褲，用手掩面急步而行；見無法擺脫鏡頭，2人即時轉身加速跑走，更「衝紅燈」連續跑過幾條馬路，往港鐵方向逃去。樓主補充，「大家請自行判斷真偽，但也希望在農曆新年前提高警覺」。

2名女子穿黑衣黑褲，事敗後用手掩面急步而行。（影片截圖）

2名女子穿黑衣黑褲，事敗後用手掩面急步而行。（影片截圖）

見無法擺脫鏡頭，2人即時轉身加速跑走。（影片截圖）

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網民：要多啲舉報咪畀人上當

網民看過影片震驚，感謝樓主提醒，「迷魂黨？」、「可能是迷魂煙，喪失反抗能力」、「多謝分享，提高警惕」、「好眉好貌」、「衣着光鮮，防不勝防」、「做得好！要多啲舉報呢啲垃圾。咪畀人上當」、「好波好波，希望下次有長跑好手同佢哋死過」、「開飯去差館」。

女子疑活躍多區

也有網民表示在多區見到疑似相同女子，「剛剛在黃大仙地鐵附近出現」、「坑口都見過類似手法，又係兩個女」、「喺將軍澳差館對面見到佢問個阿伯攞錢」、「我都喺北角遇過，吼住我喺ATM機提款後，即刻走前問我攞錢食飯，我話報警，佢哋即閃」、「任何時候都要提高警覺，勿讓妖物埋身」。