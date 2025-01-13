移民英國後悔？移英港人呻苦　力數10大罪狀匪夷所思：想盡快逃離

【移民英國】移民生活未必人人如意。有移民英國港人於網上發文力數英國10大「匪夷所思」問題，包括飲食習慣、工作、衣着、環境衛生等，直指「好痛苦」、「想盡快逃離現場」，又感嘆「好似咁多負面嘢？難道無好嘢咩？」。



帖文引來兩派網民爭議，有人認為樓主應該回流香港，「理想係完美，現實係殘酷」、「咁相比！香港又真係好過佢」；但也有網民認為應該「入鄉隨俗」，嘗試適應新生活。亦有網民質疑真偽。



移民生活未必人人如意，必須小心考慮。（資料圖片）

該移民英國港人於網上社交平台以「英國匪夷所思」為題發文，列出英國10大「匪夷所思」問題，包括飲食習慣、工作、衣着、環境衛生、皮膚變差等，直指：「求其都諗到10個8個點，點解好似咁多負面嘢？難道無好嘢咩？」

有移民英國港人於網上發文力數英國10大「匪夷所思」問題。（資料圖片）

移民港人列出英國10大匪夷所思▼▼▼

1）為何英國「local（本地人）」個個「肥屍大隻」，但午餐只食用1包薯片及1盒沙律？

2）為何「人人話英國人做嘢好hea，但我份份工做到隻狗咁？」

3）為何明知落大雨，英國本地人特別是年輕男女不穿防水褸，「由得自己變落湯雞，型啲咩？」

4）為何「呢度啲嘢可以咁難食？逼到個個由地獄廚神變黑白大廚？」

5）為何英國街上年輕男子衣着全部黑色，「行街見到以為個個係gangs（黑幫），唔敢同佢有眼神接觸，只想盡快逃離現場」。

6）為何英國假期多，「成日諗放假去邊都好痛苦」。

7）為何英國火車及巴士那麼污糟，而且永遠不準時，「逼到人唔考車唔得」。

8）為何英國的人「數口maths可以咁差？基本乘數都搞唔掂」。

9）為何英國紫外線這麼強，「啲黑斑雀斑多咗一倍」。

10）為何每次辛苦用幾小時約到「GP（General Practitioner，家庭醫生）」，看症只用10分鐘。



樓主認為英國很多問題令他「匪夷所思」。（資料圖片）

回流香港？不回流香港？掀兩派網民爭議

帖文掀起兩派網民爭議，有人認為樓主應該回流香港，「悔不當初」、「理想係完美，現實係殘酷」、「咁相比！香港又真係好過佢」、「覺得唔啱就返，唔使諗係咪浪費時間」。但也有網民認為應該「入鄉隨俗」，嘗試適應新生活，「習慣下先啦」、「頭1至2年係好想返香港，之後就會慣咗，返唔返都沒所謂」、「我回港後1星期，已經好想回來，因為人太多又無禮貌，空氣又不好，沒有一個可以擁有私人的空間，鼻敏感回港後又返發」。

帖文掀起兩派網民爭議，有人認為樓主應該回流香港，也有人認為應「入鄉隨俗」。（資料圖片）

不過亦有網民質疑樓主只是「作文博流量」，「吹水？」、「『點解咁多假期』都算係（匪夷所思）的話，你真係好鍾意返工」。