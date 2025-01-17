港鐵逼簽罰單？瘋傳乘客拒簽被控　$X萬打官司還清白　港鐵咁回應

港鐵加強打擊逃票，但截查市民及罰款手法近日引起爭議。本港網絡瘋傳事件，有網民憶述家人的經歷，指拍卡入閘後，遭港鐵職員截查指使用了特惠車票，雖然該乘客身上只有1張成人八達通，但港鐵職員仍然開出當時500元（當時附加費的金額）的定額罰單；事主堅稱沒有逃票，故拒絕簽罰單，報警後被帶到職員室，有「高級職員」要求加簽500元「無畀車費搭車」罰單，即總共罰1,000元，事主最終沒有簽署，登記資料後離開。



然而事隔10個月後，事主收到法庭傳票，2張告票連堂費要罰2,000元，惟他堅持不認罪，寧願5位數字聘請大律師打官司，「條氣好唔順，寧願成家唔去旅行都想攞個公道」，最終港鐵一方於上庭前撤控。事主家人批評港鐵無證據下「大石砸死蟹逼認罪」罰款，感嘆「小市民無錢無得玩」。



網民看過事件紛紛稱震驚，「咁多人講呢啲事，真係好荒謬」、「係咪搭每程車入閘都要拍片自保？聽到都嬲到癲」、「做幾多公關都冇用」、「就係有律師團隊去蝦啲小市民」。



港鐵回覆《香港01》表示，翻查了過去7年資料，暫未有發現吻合個案；港鐵仍在翻查資料，如有個案編號等更多詳情，有助進一步查核。



港鐵加強打擊逃票，但截查市民及罰款手法近日引起爭議。（示意圖／資料圖片）

乘客入閘被指使用特惠車票 拒簽罰單

港鐵拍卡入閘時要注意！有網民於社交平台Threads，分享被港鐵職員罰款後花重金「據理力爭」終獲撤控的經歷，「呢排地鐵嗰單話個乘客衝閘，要罰佢$1000單嘢，想講下屋企人都試過類似嘅事，明明佢哋無證據，但就大石砸死蟹逼你認」。

樓主表示，其家人在港鐵拍卡入閘，「冇留意原來閘機已經可以過，就以為自己已經嘟咗……應該前面個人過閘前，冇完全轉晒一圈，或個閘機有事」，結果入閘後就被職員截停指使用了特惠車票。其家人說沒使用特惠車票，且全身只有1張成人八達通，但職員仍然開當時500元的定額罰款罰單（港鐵於2023年6月25日起將逃票附加費款額由500元增加至1,000元）。

有網民於社交平台Threads，分享家人被港鐵職員罰款經歷，指當時寧願花重金請律師「據理力爭」，最終獲撤控。（示意圖／資料圖片）

警員搜身發現只有成人八達通

樓主的家人堅稱沒有做錯，故拒絕簽署罰單，並要求報警。職員於帶他到職員室等候警察，當時房間還有1名「高級職員」。待警察到場，搜身後發現事主除了原本的成人八達通，沒有其他八達通，即沒有特惠車票，「所以根本冇可能用特惠飛」。高級職員隨即取來文件叫其家人簽署，「話簽完就走得，完全冇解釋過係乜」，看後才知是「類似認罪書」，同意違規使用特惠車票罰款500元，「簽咗就即係同意案情，同埋同意交罰款，咁屋企人就認為自己都冇犯錯，所以堅持唔簽」。

引述港鐵職員：唔簽唔走得

僵持一會，港鐵職員再遞上2份文件叫其家人簽署，稱「唔簽唔走得」，「呢次仲過分，係2張告票，1張都係特惠飛，另1張就係冇俾車費搭車，總共罰$1000，咁屋企人更加唔會簽同要求離開」。樓主說，當時警察表示無法證明其家人身上有特惠八達通，所以證據不足，「地鐵無權扣留」，於是登記身份證及個人資料後就離開。

事主寧願花重金聘請大律師打官司，最終港鐵於開庭前撤控。（示意圖／資料圖片）

被告上法庭罰2,000元

然而事件未有告一段落，10個月後，其家人收到法庭傳票，「内容就係最後嗰2張告票，連堂費要罰$2000」。樓主說，當時找議員、律師及朋友，全部建議罰款了事，但其家人認為自己沒有做過，堅拒認罪，並聘請大律師打官司，「連埋準備費用，都成$20,000，如果再拖延多一、兩堂會仲貴……但屋企人條氣好唔順，寧願成家唔去旅行都想攞個公道」。

重金請大律師打官司 港鐵開庭前撤控

到開庭前1個星期，港鐵方律師建議「不提證供起訴」，「意思係唔會告屋企人，但要同意案情同有機會個官判守行為」，惟其家人不接受，結果到上庭前一天，港鐵方面表示會撤控，堂費由港鐵一方支付，律師費則無法追討，要由事主自己支付，「我哋想追返訟費，但我哋律師就話呢個個官唔會受，因為地鐵都叫做有合理懷疑，所以唔算誣告喎」。

斥港鐵利用法律程序欺壓小市民

樓主批評港鐵證據不足下「逼認罪」，利用法律程序欺壓小市民，「其實明顯地鐵係唔夠證據，但佢哋有嘅係律師團隊，小市民無錢無得玩。所以奉勸大家如果遇到類似事件，一定要將成件事拍片，同如果報咗警，一定堅持要返差館錄口供，等地鐵唔敢亂咁行法律程序」。

事件引起網民關注，批評港鐵荒謬。（Threads）

網民批荒謬：蝦小市民

事件引起網民關注，「多謝你講出嚟，港鐵真係好荒謬」、「成件事浪費人力物力唔知為乜」、「即時認罪罰$500，唔認罪就寫2張告票罰$1000，再唔認罪就上庭罰$2000，上庭自己請律師被迫罰$20000，小市民真係唔夠港鐵玩」、「係咪搭每程車入閘都要拍片自保，聽到都嬲到癲」、「多謝你將事件分享出嚟，有個提醒作用，真係一不留神就奶嘢、「做幾多公關都冇用，就係有律師團隊去蝦啲小市民」。

也有網民提醒入閘時要看清楚切勿心急，「一向都等前面嗰個完全出哂，成個版面清晒至拍卡，但好多人都好心急，未清晒就拍落去，咪出事」。