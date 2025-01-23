利市不能這個數？親戚派利市　母看金額秒怒「詛咒我孩子」惹爭議

新年快到，又是「逗利市」時候！一般為取好意頭，利市金額多為雙數，但台灣1名媽媽近日卻發帖抱怨，指親戚封了2封利市給她的孩子，每封是1900台幣（約450港元），合共3800台幣（約900港元）。她認為對方封1900的「單數」利市有問題，於是向對方討要解釋，更懷疑對方故意挑事，「詛咒」她的孩子，甚至氣得發帖抱怨。不過網民們都勸她別太敏感，「兩包1900加起來就有3800了，是雙數」、「要詛咒誰還給你錢」。



台灣1名媽媽近日發帖抱怨，指有親戚封了2封各為1900台幣（約450港元）的「單數」利市，懷疑對方故意挑事，「詛咒」她的孩子。（示意圖，GettyImages）

該名台灣媽媽在討論區Dcard發帖抱怨，指因為新年快到，夫家有親戚提前給她兩個孩子利市，結果她卻發現親戚的每封利市金額是1900台幣（約450港元）。她指一開始還以為丈夫看錯，於是打開兩封利市查看，經點算確認每封都是1900台幣。

樓主質疑親戚詛咒孩子

她頓時氣極，覺得對方封「單數」利市有問題，「怎麼有人紅包包單數」、「紅包收過那麼多真的第一次看到單數欸！」。她稱不在意利市金額多寡，但懷疑包「單數」利市是詛咒其孩子，「畢竟是人家的心意，但單數我真的不行，是在詛咒我的孩子嗎？」，於是要求丈夫致電詢問親戚用意。

親戚強調無惡意

親戚解釋原只是想避免2封利市加起來出現「4」字，「如果包$2000+$2000=$4000，『4』不吉利，所以他們才包$1900+$1900=$3800」，又指只是一時疏忽，願意加碼補數，並多次強調原意真的沒有惡意。

可是，樓主完全不接受對方解釋，「2包1900真的沒有比較好欸，是2包單數欸，活的比我們久，這樣包紅包的邏輯我真的不懂」，又表示「一直說他們沒有惡意，但我真的感受到滿滿的惡意」。最終，她要求丈夫退還利市。

樓主質疑親戚給「單數」利市是「詛咒」她的孩子。（示意圖，GettyImages）

她又透露，該名親戚是約60歲的長輩，過去也曾與其他親戚有不快。她指雖然對方願意給孩子們這個金額的利市也算是「挺大方的」，可是卻認為對方年長也更傳統，應該清楚「包紅包的禮儀」，並表示「60歲左右的長輩了不可能沒有想到，也不可能比我們不忌諱」，故懷疑對方是在故意挑事。

網民勸別太敏感

不過，大部份網民都不支持樓主看法，勸她別太敏感，「兩包1900加起來就有3800了，是雙數。你要這麼敏感會生活得很辛苦，一直覺得全世界對你有惡意」、「3800好彩頭還說人家」、「要詛咒誰還給你錢」、「也不是不能迷信，但把對方包紅包的行為視作惡意滿滿也沒必要，也沒有實際對你們做什麼」，更有人嘲諷說「有惡意的話還包紅包給你小孩那真的也是滿大愛的，我好需要這種惡意」。

（Dcard）