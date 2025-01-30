農村男首遊香港　讚中西區「散發洋氣」不輸東京澀谷　網民卻咁講

香港作為國際都會，每年也吸引不少遊客。近日內地1名自稱「農村男」的男網民發帖分享首次遊港的感受，大讚香港「散發洋氣」，還指可與日本東京銀座等地點媲美。不過，有部份內地網民卻認為他「去的地方太少」，未能深入體會旅遊目的地，甚至有人笑稱「別光在港島呀，去去深水埗新界」、「比十八線農村都差」；但亦有網民讚揚香港十分「國際化」。



內地1名自稱「農村男」的男網民發帖分享首次遊港的感受，大讚香港「散發洋氣」。（小紅書）

1名自稱「農村男」的內地男子在小紅書上以「農村男生覺得香港是骨子裏散發着洋氣」發帖，稱早前終於來港旅遊「見識」，在遊覽過中西區多個景點後，讚香港有「國際味」，「感覺當地建築還有街上行走的私家車特別亮晶晶，特別在中西區，國際味是真的從骨子裏散發出來的」。

1名自稱「農村男」的內地男子在小紅書分享首次遊港的感受。（小紅書）

樓主又以日本東京的名勝地區比較，指香港可以與之媲美，「不是硬拗的，完全不輸東京的Ginza（銀座）、Shibuya（澀谷）或者おもてさんどう（表參道）」；更指香港有些地方外國人比亞洲人多，「而且好像是摩羅街，荷里活道及德輔道中那邊，白人居然比亞洲人多」。

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樓主大讚香港「散發洋氣」。（《老表，你好嘢！》劇照）

網民建議去更多地方擴闊眼界

帖文引起網民熱議，然而不少內地網民卻覺得樓主眼界狹隘，「總是覺得洋氣一詞是個陷阱」、「你對真正的洋氣一無所知」、「只看圖，我感覺廣州不也差不多嗎」、「多出去走走吧你、「都是亮晶晶你是不是只去了景區」，甚至有人表示「別光在港島呀，去去深水埗新界」、「比十八線農村都差」。然而，也有部份網民覺得香港有其特色及美好之處，「那說真的香港國際化多了，金融城市，平均英文水平也擺在那裏」。

（小紅書）