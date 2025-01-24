駕車途經斑馬線未禮讓行人！父收罰單笑瘋全家　網民：另類全家福

司機途經斑馬線時，請僅記要禮讓行人。台灣有民眾於社文平台發文，指他父親於去年途經某路段的斑馬線時，因被攝像頭清楚拍下未有禮讓行人，因而收到相關部門寄來1張6,000新台幣（下同，約1,430港元）罰單。不過當他們仔細看罰單上的照片時，卻發現路人竟是他們一家，故笑稱「全家福」。



不少網民忍不住都調侃，「很另類的全家福」、「可以當傳家寶」、「我不知道警察局也有辦理拍全家福的服務欸」。不過有留言認為上述情況應該可以作出申訴，「就說家人是要等車開過去，再準備上車」，看對方會否酌情處理。



台灣有民眾分享父親收到罰單，指他於斑馬線未禮讓行人，卻發現行人居然是他們一家，因而笑稱「全家福」。（threads截圖）

司機斑馬線路段未有禮讓行人 事後收到罰單

台灣媒體報道，事發於2024年12月28日早上，當地有司機因未有於斑馬線路段禮讓行人，事後收到相關部門寄來的罰單。該司機的兒子在threads上傳Instagram的限時動態截圖，稱「領了一張罰單，全家福」，再標籤「科技執法」。

見罰單上照片笑瘋 行人居然是司機一家人

從截圖可見，一輛白色私家車當時正途經途斑馬線，卻未有理會左方3名正行於斑馬線上路人直接駛過，被攝像頭清楚拍下車牌，以及整個過程，事後則收到1張6,000元新台幣罰單。不過罰單上的照片卻令樓主和家人哭笑不得，事關行於斑馬線上的3名人士並非普通路人，而是樓主與其姐姐以及母親，故大感無奈，更笑稱「我爸耍白痴被我媽罵」。

網民笑瘋：不知警局有辦理拍全家福服務

帖文惹來網民爆笑留言，「怎麼辦？這個不按讚對不起自己」、「這真的值得爆紅」、「超級好笑」、「一家人就要整整齊齊」、「很另類的全家福」、「好貴的全家福」、「可以當傳家寶」、「我不知道警察局也有辦理拍全家福的服務欸」。不過有人建議樓主父親可以向相關部門作出申訴，「就說家人是要等車開過去，再準備上車」，看對方會否酌情處理。

台灣法規，若司機觀察到行人穿越道兩側皆無行人，或確定與行人距離多於3個枕木紋，方能不停車直接駛過。（網上圖片）

司機駕汽車經過行人穿越道 必須暫停讓行人先通過

根據台灣當地法規，若然司機觀察到行人穿越道兩側皆無行人，或者確定與行人距離多於3個枕木紋就無須停止，可直接通過。不過《道路交通管理處罰條例》亦列明，當司機駕駛汽車並駛近行人穿越道，或其他依法可供行人穿越之交岔路口，而當有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，可被處以1,200元新台幣（約290港元）以上，6,000以下罰款。

（綜合）