童軍真有禮！銅鑼灣私家車禮讓行人　童軍邊走邊鞠躬　獲網民大讚

這個童軍真有禮！網上流傳1條「車cam」影片，顯示銅鑼灣有1輛平治私家車駛出停車場時，見到出口有數名途人，於是停車禮讓眾人先行走過，其中1名身穿童軍制服的少年邊走邊彎腰向司機鞠躬致謝，平治隨後駛走。



影片引來大量網民留言，大讚該名童軍有禮，「小朋友有家教」、「有教養」、「如果人人都係咁就好」、「呢位小朋友值得一讚」。



私家車駛至停車場出口時見到數名途人，平治便停下先讓眾人走過。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

4名途人見狀便開始過路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

身穿童軍制服的少年一邊走，一邊向司機彎腰鞠躬，以示謝意。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

待眾人離開後，平治才駛走離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

平治駛出停車場 見人即停

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約18秒，沒有聲效，現場是銅鑼灣堅拿道東近堅拿道天橋1個停車場，畫面顯示於1月14日下午5時許錄影，當平治私家車駛近出口時，有途人準備過路，平治便停車讓途人先行。

童軍少年邊走邊鞠躬致謝

現場4名途人見狀便開始過路，其中1名身穿童軍制服的少年一邊走，一邊向司機彎腰鞠躬，以示謝意，待眾人離開出口範圍後，平治才駛走離開。

樓主大讚「童軍小朋友有禮貌有家教」，許多網民亦指「家教真係好緊要」、「喺香港真係好少，值得表揚」、「我就係要呢啲」、「禮多人不怪」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）