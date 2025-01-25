「髒棉被」暗藏16萬私己錢！驚悉遭兒子誤扔　老翁嚇到從病床彈起

「私己錢」要藏在什麼地方也是一門學問！近日內地1名老翁因病入院，突然收到警方通知指兒子把他棉被丟了。老翁一聽竟即時嚇得從病床彈起，原來棉被內是他謹慎藏起的多年積蓄，共有15萬人民幣（約16萬港元）！誰料到兒子上門幫忙大掃除時，覺得他兩張棉被又舊又髒，二話不說就直接丟了。萬幸的是，鄰居在垃圾桶發現「棉被的秘密」後通知警方，警方亦已查明真相，等老翁出院便可取回整筆遺失的金錢。



安徽省蕪湖市孫姓老翁被兒子丟掉2張藏了16萬元現金的棉被。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，事發於安徽省蕪湖市，市民熊姓男子日前在住所附近的垃圾桶發現2張陳舊大棉被，本以為是普通垃圾，但好奇心驅使他打開來查看，驚見棉被內藏大量現金。熊男趕緊將東西交到弋江區中山南路派出所，民警現場清點鈔票，發現共有15萬人民幣（約16萬港元），立即展開調查。

民警清點鈔票，發現共有15萬人民幣（約16萬港元）。（網上影片截圖）

老翁兒子誤丟「舊棉被」

警方翻查監控後，確認棉被是熊先生鄰居孫姓老翁的兒子丟棄。原來孫翁早前突然入院，他的兒子好意上門幫忙整理家居環境，意外發現孫翁那兩張棉被。孫翁兒子覺得那兩張棉被實在過於陳舊骯髒，於是在沒有詢問父親下就直接丟棄，卻不知裏面藏有大量現金。

孫翁一聽到自己的棉被被兒子丟了，嚇得從病床上「彈起」。（網上影片截圖）

孫翁向警員比手勢，指棉被中藏了15萬人民幣（約16萬港元）。（網上影片截圖）

老翁嚇到從病床彈起

警方查明真相後，即時前往醫院通知孫翁。孫翁一聽到自己的棉被被兒子丟了，嚇得從病床上「彈起」，生怕棉被中的「私己錢」全丟了。原來孫翁多年來一直將積蓄小心藏入棉被中供日常花費，沒想到兒子上門打理衛生會把棉被丟掉。孫翁險些失去長期積蓄，情緒激動，直至警方告知他出院後可前往派出所取回遺失的現金後，他才漸漸平復情緒。

（綜合）