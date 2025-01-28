地鐵爭位悲劇！女童被阿婆擠開搶座　慘患心理問題　法院咁判絕了

乘搭地鐵「爭位」時有發生，但隨時鬧上法庭！內地1名12歲女孩乘搭地鐵時，與1名73歲婆婆爭座位，互不相讓，婆婆更「母子檔」持續辱罵女孩，導致女孩崩潰大哭，女孩父親報警，2人均拒絕道歉。



3個月後，女孩被診斷患上心理病，認為是婆婆2人引致，遂把2人告上法院，要求賠償醫療費、精神損失撫慰金等共15,840人民幣（約1.7萬港元）。不過法官審議後，因1理由駁回申請。



乘搭地鐵「爭位」時有發生，但隨時鬧上法庭。（示意圖）

女童被阿婆強行擠開搶位

乘搭地鐵應互諒互讓。內地媒體報道，事發2023年12月7日晚上7時許，正值繁忙時間，上海地鐵2號線車廂內，12歲的小張（化名）與73歲的陳姓婆婆幾乎同時盯上1個空位，隨即上賴「爭奪戰」，雙方互不相讓，口角後矛盾激化。

小張父親指控，女兒在空位「正常」坐下時，被陳婆婆強行擠開搶位，他當下批評不應暴力與兒童搶位，但陳婆婆沒有道歉，還與兒子一同辱罵他們兩父女。

小張父親指控，女兒在空位「正常」坐下時，被陳婆婆強行擠開搶位，他當下批評不應暴力與兒童搶位，但陳婆婆沒有道歉，還與兒子一同辱罵他們兩父女。（影片截圖）

事發3個月後（2024年3月），小張到醫院尋求精神心理科醫生幫助，被診斷為「伴有焦慮的適應障礙」，需要接受心理治療。（影片截圖）

陳婆婆兒子反駁，當天沒有強行及暴力搶座位，是小張父親先指摘陳婆婆，雙方才爭執，批評「眼見沒空位了，小張還一屁股坐到陳阿婆的腿上」。張先生則回應稱，他當時是做出「兩邊讓一讓」手勢後，讓小張在陳婆婆和另外1名乘客中間坐下。

遭阿婆母子辱罵 女童崩潰大哭數小時

報道指，雙方對峙間，小張父親突然拿出手機對準陳婆婆拍攝，陳婆婆兒子見狀怒意爆發，試圖搶奪手機刪除已拍攝影片。場面瞬間失控，小張父親稱，陳婆婆母子持續辱駡小張，導致小張崩潰大哭數小時，小張父親隨後報警，陳婆婆母子拒絕道歉。

（示意圖）

告上法座索賠

不過事件仍未結束，事發3個月後（2024年3月），小張到醫院尋求精神心理科醫生幫助，被診斷為「伴有焦慮的適應障礙」，需要接受心理治療。小張父親認為，小張的心理問題是因為這次「地鐵爭位」導致，至今仍處於恐懼和陰影中，例如夜晚難以入睡容易驚醒、不敢獨自進入公共場所、不敢與陌生人交流，以及在家變得沉默寡言等，遂把陳婆婆母子告上法院，要求賠償醫療費840人民幣（約920港元）、精神損失撫慰金10,000元（約1.1萬港元）、律師費5,000元（約5,500港元），合共15,840元（約1.7萬港元）。

法院駁回訴訟請求。（影片截圖）

法院駁回訴訟申請

至今年1月，法院指出，小張就診時間與事發時間相隔數月，其提供的就診紀錄中對於病情的描述，只是小張「自述」，醫院診斷結果亦是基於小張自述，認為僅憑就診紀錄，難以證明小張訴稱的精神損害，與陳婆婆母子行為間存在因果關係，故駁回訴訟請求。