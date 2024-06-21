逼後生仔讓關愛座不果　八旬翁怒斥「豬狗不如」被捕　咁判刑爽了

【關愛座／博愛座／讓座爭議】地鐵關愛座問題常惹關注，台灣1名八旬老翁於2020年乘搭台鐵時，要求坐在「博愛座（港稱：關愛座、優先座）」上的年輕男子換位被拒絕，竟惱羞成怒辱罵年輕男「你不是人」、「豬狗不如」等。年輕男事後深感不忿，報警控告老翁「公然侮辱」，老翁辯稱是「假設性語言」，但法官裁定老翁故意挑起爭端，且侮辱他人卻不認錯，判罰6,000新台幣（約1,532港元），得易服勞役6天。



地鐵關愛座問題常惹關注。（資料圖片）

綜合台灣媒體報道，事發2022年9月7日早上9時許，桃園1名八旬李姓老翁乘坐台鐵時，要求坐在博愛座的王姓年輕男子與他換位。王男拒絕，李翁憤怒當場斥責王男「你不是人」、「你說你應該就是豬狗不如」等。王男不忿，事後報警提告李翁「公然侮辱」。

警方調查時，李翁否認「公然侮辱」，辯稱當日因自己頭暈想坐靠牆位置，才想與王男互換座位，詎料王男拒絕，遂向王男表示要「敬老尊賢」，不然會「禽獸都不如」，強調是「假設性語言」。

八旬李姓老翁乘坐台鐵時，要求坐在博愛座的王姓年輕子與他換位，被拒後發火辱罵。（資料圖片）

法官審議後認為，王男非主動挑起紛爭之人，而且王男使用博愛座並無過錯，李翁本身亦已有博愛座位置可供坐下，卻因未滿足換位要求，就故意在車廂內挑起爭端，說「你不是人」、「你說你應該就是豬狗不如」等貶低他人侮辱用語，讓車廂內其他人對王男社會名譽產生負面評價，不具有促進公共利益，顯然逾越一般人所能合理忍受範圍。

李翁請求法官給他免刑或緩刑，但法官指出，李翁未有承認罪行，且案發警員到場時，李翁一再向王男說「如果你不舒服，我跟你道歉，如果你堅持要到法院也沒關係，我是學法律的」，難相信李翁不會再犯，故依「公然侮辱罪」判李翁罰金6,000新台幣（約1,532港元），得易服勞役6天。