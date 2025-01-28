最瘋狂X光片！病人下半身滿白點：全是寄生蟲蟲卵　因吃1食物出事

這是「最瘋狂X光片」！近期有1張令人毛骨悚然的X光片在網上瘋傳，皆因美國有急症室醫生分享了這宗病例，指有病人因感染豬肉絳蟲（Taenia solium），而這些白點就是蟲卵，通常因進食用未煮熟的豬肉，絳蟲的幼蟲便會寄生在人體的大腦、皮下肌肉組織或脊髓等部位，而寄生在人體腸道藉由糞便中的蟲卵污染環境。



醫生蟲卵一般可在環境中存活數天至數月，有可能再傳播到其他動物身上，故提醒民眾豬肉一定要煮熟才能殺滅所有寄生蟲，而處理生肉、熟肉的刀具和砧板要分開，如廁後或進食前也要洗手。



X光片顥示，病人下半身全是蟲卵，相當嚇人。（影片截圖）

最瘋狂的X光片：病人下半身全是蟲卵

綜合外媒報道，急症室醫生加利（Sam Ghali）今年初在裝上分享了1段影片，指是他看過「最瘋狂的X光片」，而這張X光片的病人下半身佈滿了一點點的白色班點，而那些全是已經鈣化的絳蟲卵。

因食用生或未煮熟的豬肉受感染

加利指病人患了囊蟲病（Cysticercosis），是豬肉絳蟲的幼體（囊尾幼蟲）寄生在人體所引起的，這種寄生蟲透過食用生的或未煮熟的豬肉感染。絳蟲的幼蟲會寄生在人體的大腦、皮下肌肉組織或脊髓等部位，然後該人在胃腸道中感染的蠕蟲，透過糞便將蟲卵傳播給其他人，當人接觸被糞便污染的水後，沒有正確洗手就會受感染。加利表示，由於蟲卵可以在一般環境中存活數天至數月，是有可能再傳播到其他動物身上。

豬肉絳蟲的幼體可透過食用生的或未煮熟的豬肉而感染人類。（資料圖片）

醫生：豬肉一定要煮熟

加利提醒民民應避免進食生的豬肉，強調豬肉一定煮至熟透，才能殺滅所有寄生蟲。另外，在處理生肉、熟肉的刀具和砧板要分開，如廁後或進食前也要洗手。