奶粉罐藏7萬私己錢！全家點算「真奶粉錢」狂喜　苦主爸一旁痛哭

藏錢最需提防的竟是家人？近日台灣1名網民發帖稱意外發現爸爸的「『重金』奶粉罐」，奶粉罐裏面是爸爸藏了快2年的「私己錢」，而總數更高達30萬台幣（約7萬港元）。她又指「全家算到腰酸背痛都在歡呼」，但是爸爸身為苦主卻只能眼睜睜開着金庫被充公，在旁痛哭。有網民覺得樓主爸爸的「奶粉錢」被發現實在太好笑，「可以聽到爸爸的啜泣聲」、「今年大家過年笑呵，除了爸爸」，但亦有網民覺得樓主不應取走爸爸的錢。



台灣1名網民發帖稱意外發現爸爸用奶粉罐藏「私己錢」，總數更高達30萬台幣（約7萬港元）。（「Costco好市多 商品經驗老實說」FB圖片）

該名台灣網民在Facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發帖，指因為家中喝奶粉「喝超兇」，於是在超級市場特價時趕快補貨，買了3大罐回家。回家整理時，她在家中發現還有1個同款的2.5公升裝奶粉罐，但裏面竟非奶粉，而是爸爸私藏的「私己錢」，「竟然翻出家裡老爸私藏的『重金』奶粉罐」。原來樓主的父親悄悄用喝光的奶粉罐藏錢，沒料到會被家人們發現。

樓主透露，經點算後發現罐內藏有超過30萬台幣（約7萬港元），還有若干外幣，「出動全家『幫忙』清算了半小時，單單一罐竟然就破30萬，裡面還有日幣泰幣甚至埃及幣」。從照片可見，罐內的現金全被倒在地上，裏面有大堆硬幣及紙幣，看起來相當壯觀。

全家在笑爸爸在哭

樓主又笑指，雖然全家人都忙得腰酸背痛，但發現一筆意外之財還是相當高興，並不禁歡呼，但是「只有我家老爸在哭」。她又笑指今年開始會不斷喝奶粉，然後把罐留給爸爸，「今年開始我們全家不只會猛喝狂喝，還會留好個各種空罐給老爸」。

有網民覺得樓主與其他家人把爸爸的錢取走並不妥當。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，短短3日就已有超過3萬人點讚。不少網民表示爆笑，「太好笑，原來這罐奶粉可以存破30萬耶」、「買回來讓我爸也存一下看看」、「可以聽到爸爸的啜泣聲」、「今年大家過年笑呵，除了爸爸」、「爸爸的私房錢被抄家了」。有網民就好奇問樓主父親存了多久，樓主回應「快兩年」，令很多網民驚訝，並表示「2年不到儲這麼多挺厲害的」、「爸爸太厲害了」。

有網民同情爸爸

不過，也有網民覺得樓主與其他家人把爸爸的錢取走並不妥當，「為什麼會有人興高采烈拿別人的東西還理所當然？」、「搶自己爸爸的錢還得意洋洋，噁不噁心啊」、「人家根本不同意，去動人家的東西，虧你還是人家的小孩」、「真為這個爸爸感到不值得」。

（Facebook）