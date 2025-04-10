40歲男飲食習慣這樣差！忽視身體4警號　驚患大腸癌要用人工肛門

高脂高糖食物對人體有害，不宜多吃。台灣有醫生分享個案，指出1名年約40歲工程師工時長、壓力大，通常會購買排骨便當（即香港的豬扒飯盒）果腹，下班有時會進食炸物，再配上可樂和手搖飲品，且甚少進食蔬果，之後排便次數頻繁，但每次只是排出少許，便解後仍有便意，而且經常腹脹。惟該男子沒有理會身體4個徵兆，直到有１次聚餐驚覺腹痛便秘，求醫後證實確診第3期大腸癌。醫生提醒民眾注意飲食，若發現身體情況有異，應盡快求醫。



該名男病人病發前，三餐多數購買排骨便當，如果很晚下班就會購買炸物，加上常喝可樂和手搖飲品，而且甚少進食蔬果，結果求醫時確診第3期大腸癌。。（示意圖/gettyimages）

男病人沒家族病史 不吸煙不喝酒

台灣義大醫院一般醫學外科主任、大腸直腸外科主治醫師陳致一接受當地媒體訪問時表示，該名年約40歲的工程師沒有大腸癌家族史，且沒有吸煙喝酒等不良習慣，但由於工時較長，而且承受巨大工作壓力，三餐多數購買排骨便當，如果很晚下班就會購買炸物，加上常喝可樂和手搖飲品，而且甚少進食蔬果。

男病人病發前3個月，排便習慣開始改變，原本每隔2至3日排便1次，變成1天大便2至3次，但每次只排少許，而且一直很想便解，肚腹經常感到悶脹，但他未有在意，病發當天更和朋友聚餐，事後覺得肚腹脹痛到難以忍受，加上無法排便，所以到義大求醫。

男病人病發當日更和朋友聚餐，事後覺得肚腹脹痛到難以忍受，加上無法排便，於是求醫，結果證實患上第3期大腸癌。（示意圖/gettyimages）

人工肛門協助排便 癌細胞擴散到淋巴結

經過初步檢查，男病人乙狀結腸處有顆直徑近5厘米的腫瘤，塞住腸道位置，證實是第3期大腸癌，陳醫生於是為對方做了人工肛門，協助排出大便和緩解腹脹，之後切除部份腸道與腫瘤，但癌細胞已經擴散至淋巴結，男病人需要繼續接受化療。

義大醫院一般醫學外科主任、大腸直腸外科主治醫師陳致一提醒，如果排便習慣改變，例如便秘變腹瀉、大便變細，便解後仍有便意，可能是罹癌先兆，最好及早求醫。（facebook專頁「陳致一醫師 」）

估計飲食出事 醫生籲健康飲食

陳醫生估計，男病人長期進食炸物和飲手搖飲品，高糖、高脂和低纖維飲食習慣，可能誘發早發性大腸直腸癌，世界衛生組織將攝取過多紅肉和加工肉類，列為大腸直腸癌的致癌因素之一，建議每人每日的紅肉攝取量不應超過70克，每周不超過500克，以男病人個案為例，1塊炸排骨就100多克超標。

另外，如果攝取過多含糖飲料，也有可能會促進腫瘤生長，陳醫生表示，有研究指出，女性如果每日飲用2杯含糖飲料，罹患早發性大腸直腸癌的風險會比一般人高出2倍。

排便習慣改變可能是罹癌先兆

陳醫生建議，民眾如果想預防大腸癌，應該少食紅肉和加工肉類，同時多食蔬菜、水果和全穀物，而且減少攝取含糖飲料，多飲水或無糖飲品，若排便習慣改變，例如便秘變腹瀉、大便變細，便解後仍有便意，可能是罹癌先兆，最好及早求醫。