坑渠老鼠！肥鼠從渠蓋小洞探頭　瞬間極速消失　網民：遠睇幾得意

抗渠老鼠人人驚而遠之，但如果距離夠遠，是否可減低恐懼？最近1名網民在社交平台分享1段影片，顯示在行人路的坑渠蓋小洞，竟有1隻老鼠不時探頭張望，影片引來不少網民熱議，有人直指「第一次覺得老鼠可愛」，大讚牠的「出場」方式很有趣。



1名網民在社交平台分享1段影片，顯示在行人路的坑渠蓋洞，竟有1隻老鼠不時探頭張望。（Threads影片截圖）

樓主在Threads上分享影片，顯示1隻老鼠忽然從行人路上的坑渠蓋小洞「捐出」，疑似將雙手搭在渠蓋洞外，探頭出來視察地面環境，數秒後當樓主想行路接近老鼠時，老鼠便極速消失和躲回洞內。樓主在文中笑言「冇expect（預計）佢會喺呢個窿出嚟」，對眼前的景象也感到新奇有趣。

「第一次覺得老鼠可愛」

影片一出，很快就引來網民熱烈討論，紛紛忍不住大讚該隻老鼠很可愛，「第一次覺得老鼠可愛」、「小小可愛」、「有啲cute」、「佢嘅出場模式好fun」、「我唔知點解會like咗」、「其實幾cute，唔明點解啲人咁驚老鼠」。

網民：地底仲有千千萬萬嘅同伴

不過，有網民就指在街上看到老鼠還好，但在家中有老鼠出沒，卻害怕得很，「街上面見到就話cute，屋企見到仲驚過見到曱甴」、「話老鼠好cute嗰啲一定冇俾老鼠入屋過」。另外，部份網民就留言笑稱「地底仲有千千萬萬嘅同伴」、「應該係附近啲餐廳嘅主廚」、「諗起打地鼠」。

（threads＠turb000granny）