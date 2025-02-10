坑渠老鼠！肥鼠從渠蓋小洞探頭 瞬間極速消失 網民：遠睇幾得意
撰文：桃樂斯 朱利安
出版：更新：
抗渠老鼠人人驚而遠之，但如果距離夠遠，是否可減低恐懼？最近1名網民在社交平台分享1段影片，顯示在行人路的坑渠蓋小洞，竟有1隻老鼠不時探頭張望，影片引來不少網民熱議，有人直指「第一次覺得老鼠可愛」，大讚牠的「出場」方式很有趣。
樓主在Threads上分享影片，顯示1隻老鼠忽然從行人路上的坑渠蓋小洞「捐出」，疑似將雙手搭在渠蓋洞外，探頭出來視察地面環境，數秒後當樓主想行路接近老鼠時，老鼠便極速消失和躲回洞內。樓主在文中笑言「冇expect（預計）佢會喺呢個窿出嚟」，對眼前的景象也感到新奇有趣。
「第一次覺得老鼠可愛」
影片一出，很快就引來網民熱烈討論，紛紛忍不住大讚該隻老鼠很可愛，「第一次覺得老鼠可愛」、「小小可愛」、「有啲cute」、「佢嘅出場模式好fun」、「我唔知點解會like咗」、「其實幾cute，唔明點解啲人咁驚老鼠」。
網民：地底仲有千千萬萬嘅同伴
不過，有網民就指在街上看到老鼠還好，但在家中有老鼠出沒，卻害怕得很，「街上面見到就話cute，屋企見到仲驚過見到曱甴」、「話老鼠好cute嗰啲一定冇俾老鼠入屋過」。另外，部份網民就留言笑稱「地底仲有千千萬萬嘅同伴」、「應該係附近啲餐廳嘅主廚」、「諗起打地鼠」。
（threads＠turb000granny）
油麻地現碰瓷黨？拐杖男爬出馬路扮遭的士撞 懶理消防車堅持瞓地停車場遇碰瓷黨？男子稱被撞傷腳索賠 車Caｍ片揭真相後續更離譜碰瓷黨？的士未駛至大媽疑先倒地 遭司機怒踩兼狂喝罵 後續更狂「阿婆碰瓷」影片瘋傳！ 超浮誇演技大字形瞓地 真實身份超驚人