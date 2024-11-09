小食店老鼠開餐！狂啃薯餅影片瘋傳　網民急問：邊間？　地點曝光

老鼠絕對是飲食業的大敵，牠們神出鬼沒令人防不勝防！本港社交網站瘋傳1條影片，顯示1間小食店舖面放了多種食物，其中多個小紙袋擺放了炸薯餅待售，惟其中1袋驚見大隻老鼠正在開餐，忘我地狂啃薯餅的場面非常嚇人。



影片引來許多網民熱議，網民更急問「邊間？」、「開名啦」、「唔敢幫襯」。惟有他網民留意到店舖的餐牌內容，相信該小店是在台灣，笑言「台灣真衛生」、「老鼠叫外賣」。



小食店的舖面擺放了多款食物，包括以小紙袋放着薯餅，其中1袋竟然見老鼠在開餐，長長的鼠尾外露。（facebook專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

老鼠正啃吃薯餅，吃過不亦樂乎。（facebook專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

相關影片被上載至facebook專頁「Hong Kong Friends」，長約9秒，影片開首拍到涉事小食店餐牌，然後畫面極速拉近，見到舖面擺放了多款食物，包括以小紙袋放着薯餅，卻完全是「無遮無掩」，其中1袋竟然見老鼠在開餐，長長的鼠尾外露，老鼠忘我地啃吃薯餅，吃過不亦樂乎。上載者留言指「正牌的鼠餅（發音類似薯餅），這個有（老鼠）肉，應該不便宜」。

許多香港網民急問店舖名稱及地址，但有眼利網民見到涉事食店餐牌和價錢，相信地點是台灣的小食店。（facebook專頁「Hong Kong Friends」影片截圖）

老鼠開餐的影片令香港網民嘩然，不少人指該小食店衛生情況令人憂心，希望知道店舖名稱，「這間舖不能要了」。但有眼利網民留意到涉事食店餐牌和價錢，相信食店身處台灣，「不是香港」、「真的有5星級大鼠呀」、「條『尾』數都好貴下…」、「真正頭啖湯了」。

（facebook專頁「Hong Kong Friends」）