上水公屋驚現「不常見品種老鼠」 管理處揭真身　原來非首次現身

此鼠非彼鼠！近日多個本地群組流傳1則管理處通告，提及上水太平邨有業戶向管理處通報，稱邨內出現「不常見品種老鼠」，但經調查發現是「美麗誤會」，出沒的應為松鼠，雖和老鼠體型接近但有長滿毛的尾巴。事件令網民爆笑，有街坊指搭升降機時也見到通告，又分享松鼠愛在區內一些巴士站樹上面出沒，部份人提到「記得唔係第一次、第二次」。不過，有街坊指區內有人餵鴿和松鼠，變相也在餵養老鼠。



翻查資料，2022年時已有街坊上傳內容一樣的通告，但當中的檔案編號及下署簽名變了新版。



網傳上水太平邨管理處發出通告，指居民見到的「老鼠」實為「松鼠」。（fb群組「上水人大聯盟」圖片）

居民見到松鼠當作老鼠

多個facebook群組流傳通告照片，其中fb群組「上水人大聯盟」有網民上傳該通告，爆笑稱「邊位居民咁高智能，松鼠當老鼠」。通告所見，上方放並排放了老鼠和松鼠的示意照，標題為「有關：松鼠當作老鼠的美麗誤會事宣」，內容大致是管理處收到業戶通知，說邨內有「不常見品種老鼠」出現，而且身手非常了得「跳躍能力桌越，能輕而易舉攀爬到單位附近及樹上」。

街坊指已非首次見到該廣告，「升降機見到張通告，之後就遇到隻松鼠」。（資料圖片）

管理處提醒不要餵飼及騷擾動物

管理處調查後，發現業戶見到的「鼠」其實是松鼠，是場「美麗誤會」，老鼠多數出沒於溝渠及夜行，兩者同類囓齒類，體型接近，但松鼠並非老鼠，松鼠尾毛密長蓬鬆，人畜無害。管理處又提醒業戶多包含及尊重自然生態，不要餵飼及騷擾動物。

帖文令區內街坊爆笑，「咪咁執着喇！一樣都是鼠科」、「好耐無見過太平松鼠」、「搭升降機見到張通告，之後就遇到隻松鼠，明明咁可愛，但竟然有人認錯」、「佢哋好鍾意係北區醫院個邊近巴士站樹上面」。

該通告2022年已被瘋傳過，內容和近日流出的一樣，但日期等資料不同。（資料圖片）

2022年已有同樣內容通告

翻查資料，2022年時有街坊上傳類似通告，但張貼位置不同，圖片和內文用字一樣，但發出日期、檔案編號及下款簽名等不同，該通告2022年9月22日也發出過一次。

有街坊指，區內現時有人餵鴿及松鼠，變相也在餵養老鼠，有網民指粉嶺圍魚塘都有人會餵龜，結果變成餵老鼠。（fb群組「上水人大聯盟」圖片）

街坊指區有人餵松鼠變餵老鼠

不過，有街坊指區內一向有老鼠，現時有人餵鴿、餵松鼠，「啲老鼠日光日白出嚟食啲人放低嘅食物」，質疑管理處未積極處理，「我唔信所有管理員都冇喺太平邨見過老鼠」。有網民又分享照片，指粉嶺圍魚塘每晚都有女子餵龜，結果卻同樣餵了老鼠，最後需報警處理。

（綜合）