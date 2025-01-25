「高齡向」女僕Cafe爆紅！65歲竟是店內最後生　背後藏溫馨故事

俗話說「家有一老如有一寶」，那日本這間咖啡店應該全是寶了！這間女僕咖啡店每月只營業1天，且只有2小時，卻吸引了不同地區的人特意前往，全因其獨特性——只招攬65歲以上的長者擔當女僕。原來咖啡店成立背後藏有溫馨原因，除了提供聚會地點讓長者們定期與親朋好友見面，還可讓他們在與人交往之間體會溫暖，並預防認知障礙症。



日本群馬縣桐生市的「冥土喫茶しゃんぐりら」女僕咖啡店有7名年齡介乎65至72歲的女僕，一般在營業日會接待40位客人。（「ACE_GUNMA」X照片）

綜合日媒報道，日本群馬縣桐生市的「冥土喫茶しゃんぐりら」女僕咖啡店由當地關注兒童與長者福利的機構於2024年7月創立，只在每月第1個星期六上午經營2小時，由上午8時營業至上午10時。而店舖對女僕年齡要求非常嚴格，必須是65歲以上的長者。

店舖對女僕年齡要求非常嚴格，必須是65歲以上的長者。（KidsValley網頁）

創立原因「藏洋蔥」

原來因為日本社會高齡化問題加劇，多個地區都受人口老化趨勢影響，而桐生市的高齡者佔比亦逐年升高。而由於當地長者們以往常去的1間家庭餐廳近年倒閉，為免長者們留在家中徒添孤單感，才會在原餐廳附近設立「冥土喫茶しゃんぐりら」，讓長者們有聚會的地點，定期與親朋好友相聚。而長者們透過擔任女僕招待顧客，除可參與社會活動、加強與他人交流外，還可預防認知障礙症。

咖啡店內大玩「生死」話題，圖為藍色彩帶製成的「三途川」。（「ACE_GUNMA」X照片）

名字富有深意

咖啡店名字「冥土」（めいど）在日文中與「女僕」（メイド）同音，而「冥土」其實有地獄、黃泉之意。咖啡店除了探討高齡就業議題，還大膽以生死為題，進入咖啡店的顧客要先踏過由藍色緞帶製成的「三途川」（日本傳說中分隔陰陽的冥河），而店內的洗手間就稱為「極樂淨土」。店內甚至有紙芝居活動及棺材體驗，以幽默有趣的方式討論生老病死，其目的就是讓長者及其家人在笑聲中坦然討論生死議題。

店內有棺材體驗，以幽默有趣的方式討論生老病死。（「ArikaHikaru」X照片）

店內有棺材體驗，以幽默有趣的方式討論生老病死。（「ArikaHikaru」X照片）

咖啡店名字雖然「地獄」，但卻是為了讓孤單的長者有聚腳點的溫暖地方。而初代女僕只有2位，她們一開始也覺得女僕咖啡是「年輕一代的專利」，然而當她們勇敢加入後，不但從店長、客人那裏得到鼓勵與誇獎，漸漸收穫了滿滿的能量，甚至有客人對她們說「你們讓我的一天變得更美好」，這些說話都令她們有了堅持下去的動力。

現時店內已增加至7名年齡介乎65至72歲的女僕，一般在營業日會接待40位客人。就如同其他女僕咖啡店般，「冥土喫茶しゃんぐりら」的女僕「姐姐們」也會在上菜時唸出魔法咒語及對客人比出愛心，甚至會撒嬌賣萌。

「冥土喫茶しゃんぐりら」讓長者們有聚會的地點，定期與親朋好友相聚。（Facebook）

雖然咖啡店原本是為了服務長者及其家人，但如今已吸引了不少年輕人士光顧。（「ArikaHikaru」X照片）

雖然咖啡店原本是為了服務長者及其家人，但如今已吸引了不少年輕人士光顧。（「ArikaHikaru」X照片）

雖然咖啡店原本是為了服務長者及其家人，但如今已吸引了不少年輕人士光顧。經營者星野麻實指，創立咖啡廳的初衷原是為長者打造一個充滿歡樂的場所，但亦希望不同年齡層的顧客能到此交流。如今，咖啡廳顧客不再只有當地人，還有來自東京、大阪等地的年輕人。

（綜合）