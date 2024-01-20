勇！2童失足墮冰冷池中　77歲退伍老兵跳落水救起：多老都要救人

英勇救人值得敬佩！安徽合肥日前有2名兒童在家長不在場的情況下於池邊嬉戲，其間意外掉落冰冷的池水中。1名77歲退伍軍人聞聲即時跳入水中救人，拉起被水淹沒的女童往岸邊游去；另1名45歲輔警亦及時下水游向在水中掙扎中的男童。最終在眾人合力幫助下，2名孩童成功獲救，並無大礙，而救人的伯伯及輔警則受到大眾表揚及讚頌。而伯伯憶述事發時池旁都是女士，就他1位男性，於是果斷跳入水中，更表示「救人嘛，年齡多大我都得下！」。



安徽合肥有2名兒童意外掉落冰冷的池水中，獲1名77歲退伍軍人及1名45歲輔警先後救出。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，事發於本月7日下午約2時40分，合肥市廬江縣有2名男女兒童在池塘邊玩耍，其間不慎掉入冰冷的池水中。該池塘水深約2至3米，孩子落水後拼命掙扎，卻在水流影響下愈漂愈遠，嚇得目擊者驚呼求救。在附近的77歲退伍軍人曹禮芳聞聲趕至，當時孩子已漂到離岸約3米遠，且女童頭部已被水淹沒，曹禮芳二話不說，就跳入水中游向情況較危急的女童施救。

由於時值隆冬，池水十分冰冷，加上年老致使體力流失較快，曹禮芳從水中拉起女童後有些力不從心，雖能一直保持女童口鼻露出水面，但游向岸邊的速度已減慢下來，而池中尚有1名男童待救。幸好，廬江縣公安局45歲輔警黃建軍就住在附近，正在家中洗碗的他聽到窗外有人呼救，即時放下碗筷趕到現場，並及時跳入水中拉起拼命掙扎的男童游向岸邊。

可是池邊陡峭濕滑，難以上岸。所幸圍觀民眾見到曹禮芳及黃建軍的困境，都熱心加入救援，更有人跨出圍欄，一手抓住欄杆，一手去拉他們，最終眾人合力將孩子們救上岸。經檢查，2名孩子身體並無大礙，但受驚過度，有居民於是把他們接到家中洗澡及更衣保暖，待他們情緒穩定後成功問出其家人聯絡方式，再接回家去。

77歲曹禮芳是1名退伍軍人，事後更表示「救人嘛，年齡多大我都得下！」。（「合肥警方」微博圖片）

事後，曹禮芳表示當時見到孩子在水中掙扎，想到要是出事的話，「2個家庭的天就塌了」，他又指由於池旁都是女士，就他1位男性，於是果斷跳入水中，更表示「救人嘛，年齡多大我都得下！」。至於加入警隊24年的黃建軍則指事發時「有點慌」，因為池水太深，「我一米七五的個子，下水之後都踩不到底」，但他很快便調整好情緒救人，「我的工作就是保護人民生命財產安全，救人是分內之事」。

（綜合）