寒天打邊爐！30歲男吃火鍋後這樣做倒地「沒呼吸心跳」　原因曝光

天氣寒冷時，不少人都愛打邊爐（吃火鍋）。台灣有醫生日前就分享了個案，有年輕男子吃火鍋後，因劇烈溫差引發心肌梗塞的病例。該名30多歲男子在吃火鍋時同時喝酒，其後在身體溫熱的時候走出寒冷的室外，被冷風一吹後突然胸悶倒地，當場沒有呼吸及心跳，送院搶救後證實為心肌梗塞。醫生解釋，瞬間溫差太大可能造成血管痙攣或血管收縮，市民宜多加注意。



台灣1名30多歲男子在吃火鍋時同時喝酒，其後走出寒冷的室外，被冷風一吹後突然胸悶倒地，當場沒有呼吸及心跳，其後證實為心肌梗塞。示意圖。（GettyImages）

台灣新光醫院心臟內科專科醫生陳冠任在當地節目《健康晚點名》表示，冬天吃火鍋讓身體暖和起來是好事，但要留意醬料選擇及室內外溫差，以免影響身體健康。

慎選湯底及醬料

陳冠任指，吃火鍋時選用的醬料要盡量避免鹽分糖分過高，像是台灣人口味較重，不少湯底、薑母鴨及其所使用的醬料中可能有較高的鹽分、糖分，而太油、太鹹或太甜的食物都可能導致「三高」。

醫生解釋，瞬間溫差太大可能造成血管痙攣或血管收縮，增加心血管疾病風險。（GettyImages）

30歲男打完邊爐突倒地失心跳

陳冠醫生分享了1個病例，患者是1名30多歲的男子，在寒流來襲時去吃火鍋，席間喝了酒，而酒精會促使血管擴張、血壓下降。男子飽餐後，在身體和暖時就直接走出店外，結果在室外受冷風一吹即時覺得胸悶不適，接着「碰」的一下就倒地不起，當場失去呼吸心跳，在緊急送醫搶救後證實是心肌梗塞。

醫生提醒吃火鍋注意2件事

陳冠任醫生解釋，瞬間溫差太大可能造成血管痙攣或血管收縮，增加心血管疾病風險。他提醒，吃火鍋要注意不要太油、太鹹或太甜外，打完邊爐後，也要先在室內做好保暖措施才離開，以免巨大溫差增加血管負擔。

（健康晚點名）