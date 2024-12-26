冬天沖熱水涼要小心！一氧化碳中毒恐致命　台消防署列5點保平安

最近天氣越來越寒冷。不少人回到家後，第一件事就是洗個熱水澡，舒緩一天的寒意。不過台灣消防署特別提醒，若家中使用瓦斯熱水器，務必要保持對外通風，以免發生一氧化碳中毒的悲劇。



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中毒致命原因揭密 保持通風是關鍵

入冬後，一氧化碳中毒案件在台灣頻繁發生，引發社會關注。12月21日，新北市一對69歲老夫妻因一氧化碳中毒不幸身亡；僅隔兩日，23日凌晨又傳出靜宜大學一名助理教授在洗熱水澡時中毒喪命。根據消防署統計，截至11月27日，今年已發生22起一氧化碳中毒案件，其中19起皆因屋外式熱水器安裝在通風不良的場所所致。

台灣消防署署長蕭煥章指出，冬季氣溫低，民眾常會緊閉門窗，若瓦斯熱水器安裝不當，燃燒產生的廢氣無法排出，非常容易引發一氧化碳中毒。人體吸入一氧化碳後，會出現頭痛、作嘔、暈眩等症狀，嚴重者可能昏迷甚至死亡。

空氣中一氧化碳濃度對人體的影響。（網路溫度計DailyView授權使用／《房產溫度計》製圖）

為避免一氧化碳中毒，台灣消防署提醒民眾在安裝熱水器時，務必遵守以下五點：

一、要安全品牌：

購買貼有 CNS 檢驗合格標示的熱水器，確保產品安全性。



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二、要正確型式：

根據使用環境選擇合適的熱水器型號。屋外式（RF式）熱水器需安裝於通風良好的室外空間；如需裝設於室內，應選用半密閉強制排氣式（FE式）或密閉強制供排氣式（FF式）熱水器。



三、要安全安裝：

委託合格的技術士進行熱水器及配管的安裝，並要求施工完成後，張貼標籤以資證明。



四、要定期檢修：

定期檢修熱水器，必要時進行汰換。如需改變熱水器的安裝位置或排氣管路，務必交由合格技術士處理。



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五、要保持通風：

勿隨意加裝門窗、遮雨板，或在附近晾曬大量衣物，以免影響通風效果。



台灣消防署提醒，一氧化碳是無色無味的隱形殺手，稍有不慎便可能釀成重大意外。面對寒冬，雖然保暖重要，但更應注意居家安全，確保熱水器安裝及使用環境無虞，避免憾事發生。

台灣消防署提醒，一氧化碳是無色無味的隱形殺手，稍有不慎便可能釀成重大意外。（台灣內政部消防署全球資訊網圖片）

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