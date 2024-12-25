冬天打邊爐必知！醫生列七個壞習慣好傷身　一種湯底鈉含量驚人

冬天一來，冷得讓人只想找點暖意，而吃火鍋（打邊爐）成為許多人冬天的首選。不管是麻辣過癮，還是清湯舒心，圍著熱呼呼的鍋，暖的不只是身體，還有氣氛。在《網路溫度計DailyView》鍋物連鎖口碑月榜，前三名中有兩間以美味麻辣鍋著名。



湯底該不該喝？火鍋愛好者意見兩極化

近日有台灣網友愛吃之餘也針對火鍋的湯能不能喝進行討論，原Po分享，自己和朋友吃麻辣鍋時通常不會直接喝湯，頂多是撈鴨血或下料時讓湯附著在食材上；他提到，只有在吃像三媽這類的小火鍋時才會喝湯，慢慢下料的涮涮鍋中，也從未見過有人喝湯。



此外，他對石頭火鍋流行時熬粥的收尾方式也感到卻步，認為濃縮的精華與高嘌呤含量讓人擔心健康，原Po驚訝地表示「今天才知道真的有人會喝」、「也有人火鍋喝湯的站出來一下」。

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不少台灣網友表示，吃火鍋時一定要喝湯，也有人分享，自己通常只會在剛開始時喝上幾口：

「吃火鍋不喝湯才讓人驚呆吧」、「麻辣湯會喝代表不辣啊」、「我都先撈兩碗，才開始下料」、「喝湯+1，只放蔬菜跟魚、蜆」、「我都在下料之前先喝乾淨的湯」；不喝湯的人則表示「三高痛風預備軍」、「嘌呤（purine）很高」。



火鍋煮太久湯底變毒湯！7個壞習慣正在傷害你的腎

台灣三軍總醫院腎臟科兼任主治醫生洪永祥於粉專《洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法》中點出七大常見壞習慣，若長期下來恐對腎臟造成過重負擔。



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打邊爐禁忌1／重口味醬料不斷加

偏好沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、醬油膏等濃醇香醬料，且多次添加，長期下來易攝取過多鹽分與熱量，對腎臟造成負擔；台灣醫生洪永祥建議遵循「越稀越好，避掉濃醇香三合一」的原則，改用薄醬油、烏醋、白醋，或蔥花、蒜末、香菜、蘿蔔蓉等天然辛香料，能降低健康風險。



打邊爐禁忌2／放題只挑高單價食材

許多人吃火鍋放題時，為了「回本」，專挑高單價的和牛、蝦蟹海鮮、精緻甜品，幾乎不碰蔬菜，但這種飲食模式潛藏健康風險。一頓下來熱量高達3900大卡，相當於14碗白飯，需要爬8座101大樓才能消耗，遠超過成年人中餐或晚餐建議熱量700大卡。



這些高油脂、高鹽分、高嘌呤食材，不僅易導致體重暴增，鈉攝取量更可能達6600毫克，讓人狂喝含糖飲料或啤酒解渴，進一步加重腎臟負擔，甚至引發痛風。

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禁忌3／用餐時間過長

吃火鍋時間一旦過長，除了熱量攝取過多，火鍋湯底長時間滾煮更可能帶來健康隱患。隨著食材不斷加入，湯底在30分鐘後開始累積食品添加物、鈉離子、重金屬、磷酸鹽、硝酸鹽等物質，特別是亞硝酸鹽濃度，超過90分鐘可能飆升至十倍。



過量攝取亞硝酸鹽會引發急性中毒，症狀包括缺氧、呼吸困難，量多時，經腸道細菌分解後會生成致癌物亞硝胺，對腎臟、肝臟、腸胃及心血管造成威脅；他提醒，火鍋湯底煮超過30分鐘應避免飲用，以降低健康風險。

禁忌4／生食、熟食不分餐具

吃火鍋時生熟食餐具不分，或未使用公筷母匙，是腸胃問題的重要原因之一，許多人認為火鍋高溫足以殺菌，但病毒和細菌仍可能隨著火鍋湯在食材間傳播，進而引發病毒性或細菌性腸胃炎。他提醒，腸胃炎不僅傷害腸胃，還會對腎臟造成負擔，腎臟負責水分和電解質的調節，每次感染都是一次傷害，健康風險不容忽視。



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禁忌5／偏愛麻辣鍋湯底

麻辣湯底除了辣椒外，還包含沙茶醬、咖哩粉、芝士、及豆瓣醬等調味料，屬於高鈉、高飽和油脂與高熱量湯底，熱量高達800大卡，相當於三碗白飯；鈉含量更驚人，兩碗湯就達4942毫克，這些飽和脂肪與加工調味料的組合，易對腎臟造成負擔。



喜歡麻辣湯底的人，台灣秀傳醫院中醫師邱伯恩建議，可以選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣一邊清湯，如昆布或菌菇鍋底，既能中和油膩感，也能減少辛辣對腸胃的負擔；若想在家DIY麻辣鍋底，則可改用初榨橄欖油，避免使用含添加劑或味精的火鍋底料，辣椒則可選擇二荊條或朝天椒等較溫和的品種，降低對腸胃的刺激。他提醒，麻辣鍋雖然美味，但仍需適量食用，過量的辛辣可能加重腸胃負擔，甚至引起胃部不適或腸胃炎，適時停筷，讓腸胃休息，才能真正吃得盡興又健康。

禁忌6／最後吃公仔麵或雪糕

很多人吃火鍋時，即使吃撐了仍習慣在最後放一坨公仔麵或冬粉吸滿湯汁，再用兩球雪糕收尾，但這樣的「儀式感」卻為身體帶來巨大負擔。滾煮超過兩小時的火鍋湯底，食品添加物和鹽分已高度濃縮，而麵條吸附這些湯汁後，等於將「毒湯」吃進肚子；再加上雪糕的高糖高脂，這一餐的熱量輕鬆超標，腎臟也因此承受更多壓力。



禁忌7／湯底打包回家煮宵夜

許多人覺得火鍋湯底美味，經常將剩湯打包回家煮宵夜，認為加個麵與食材又是完美的一餐，但火鍋湯底煮越久越不適合飲用，加上過餐食物易滋生細菌，這樣的做法隱藏不少健康風險。



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