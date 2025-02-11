飛機西客！男子忽調後椅背　後座女遭茶弄濕　空姐勸不聽後續這樣

乘坐飛機時應有一定的禮儀，惟不幸遇上不顧及他人的乘客，則在令人氣憤！最近1名女子在網上發文大呻，表示日前乘坐飛機由大阪飛香港時，坐在前方的男乘客甫上機便直接調後椅背，起初樓主也沒有理會，但直至在上飛機餐時，樓主要「三催四請」，對方才願意調正座位。不過，樓主用餐到一半時，男乘客又忽然快速地調後椅背，導致樓主桌上的茶灑到其腳上，樓主拍對方的肩膊及希望他調整椅背，但完全不獲理會，後來許多空姐亦介入勸說，該男子卻「繼續扮聽唔到」。最後職員只好讓樓主轉到前方近機艙門的座位，其後對該男子作口頭警告。



樓主早前乘坐飛機，在用餐期間，前方座位的男乘客忽然調後椅背，導致她桌上的茶濺出灑到其腳上。（Threads圖片）

用餐期間男乘客突然調後椅背

該名女子在社交平台Threads上發文怒訴這次不快經歷，表示乘搭飛機由大阪飛香港時，坐在前方的男乘客一上機就調後椅背，她當時沒有理會，但後來上飛機餐時，「又要三催四請先肯上返去」。不料在她用餐到一半，「（男子）又無啦啦一嘢撻落嚟」，導致樓主桌上的茶灑到其腳上，「好彩唔係熱茶，滾水嘅話我對腳應該熟咗」。

懶理空姐勸喻 樓主獲另調位置

樓主其後拍男子的肩膊，着對方調前椅背，讓她繼續用餐，但稱男子當下裝聽不到，即使後來有空姐上前「請佢起身」，惟男子仍繼續無視，最後空姐只能安排樓主到前方機艙門附近的座位。雖然該位置可以提早下機，但因為樓主隨身行李仍在後方，故要等其他乘客全數下機後才拿到行李，變相反而遲下機。

由於男子突調後椅背，導致樓主桌上的茶灑到其腳上，「好彩唔係熱茶，滾水嘅話我對腳應該熟咗」。（Threads圖片）

空服員最終作口頭警告

樓主在文中慨嘆，雖然機上的空服員都很願意幫忙，可惜最後只有口頭警告涉事男乘客，讓樓主直言「 Blacklist（列入黑名單）吖嘛，呢個世界上黐X線嘅人實在太多，成世人總會遇上一、兩個」。

網民建議「怪招」對付男乘客

樓主的經歷引來不少網民討論，有人更分享應如何「對付」相關乘客，笑言「扮聽唔到一直踢同搖佢張凳同佢鬥玩，同佢講咁鍾意瞓返去瞓棺材，到時可以長眠」、「我會不停唔小心踢到佢張凳，睇佢仲瞓唔瞓得咁舒服，鬼叫咁窄咩」、「妳又唔識玩嘅，一嘢打開張枱，一巴掌冚落張枱下面，不停冚冚到落機」、「挨後唔緊要，唔該派餐食嘢嘅時候唔好挨後」、「好賤囉，較凳都睇吓後面先較啊，仲要係食飯時間」。

另外有人就指自己曾遇過與樓主一模一樣的情況，「我都試過一次係咁，我同前面講，佢唔應我，然後同空姐講，佢同空姐講話佢有權瞓，同埋鬼知後面未飲完杯嘢， 最後空姐只能夠畀濕紙巾我清潔，吹佢唔脹」。