戀童男返教會誘3男童回家過夜　強迫口交性侵咁辯解　下場慘了！

人渣！台灣1名翁姓男子出席教會聚會時認識3名男童，假意可照顧他們便帶回家過夜，未料竟在洗澡和睡覺時猥褻及性侵，不單強迫口交，又要求男童全裸趴在他身上拍照。翁男捱告後否認控罪，認為得到男童同意，而且只是洗澡時不慎碰到。有男童作供稱，他被迫吃翁男的「臭臭香腸」（陰莖），洗澡時又被他不停撫摸「臭臭香腸」，感到很惡心。經鑑定翁男有戀童傾向，8項控罪罪成重判入獄8年10個月，他不服上訴但被最高法院駁回，全案定讞。



台男帶3名在教會認識的男童回家過夜，共寢和洗澡時猥褻性侵他們。（示意圖/Unsplash)

裝作照顧生活起居 帶3男童回家性侵

綜合台媒報道，翁男於2022年12月時出席台中某教會聚會，認識了受害的3名男童，他裝作可照顧男童生活起居，獲同意後將他們帶回家中過夜，一起洗澡、共寢，利用此機會猥褻、性侵男童們，甚至要求男童全裸趴在他身上，拍攝不雅照。

男童們遭翁男侵犯時，均有出聲拒絕，其中1名男童更以手遮擋自己下體，同時打了翁男一巴掌，他才停下來。3名男童均向父母反映事件，家屬報警後，翁男遭警方提出起訴。

男童們遭翁男侵犯時，均有出聲拒絕，其中1名男童更以手遮擋自己下體，同時打了翁男一巴掌，他才停下來。（劇照《以恩寵之名》）

被告辯稱洗澡時不慎碰觸

案件審理時，被告否認犯罪，辯稱有經過男童同意，並非違反意願性侵，或者是洗澡時不慎碰觸到對方。

其中1名男童供稱，被告經常拿「臭臭香腸」讓他吃，又強行吃他的「臭臭香腸」，有次洗澡時被告不停觸弄其下體，令他覺得很惡心。

有戀童傾向 刑滿前接受治療

法院一審審酌，認為被告僅因私慾向3名男童性侵影響其身心，至今沒有和解賠償，判2項對未滿14歲之男子犯強制性交罪罪成、6項對於未滿14歲男子為性交罪罪成，合併應執行有期徒刑8年10個月。被告經鑑定後確認有戀童傾向，且以照顧者身份連續多次侵害男童，應於徒刑執行期滿前接受治療，若經評估仍有再犯危險，得再命強制治療。

翁男不服上訴，但二審被駁回維持原判，其後上訴到最高法院，但同樣被駁回，全案定讞。

（綜合）