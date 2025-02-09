台性侵犯逃避入獄！燒死博士生盜用身份　1原因免死刑後再求減刑

台灣性侵犯孫國晃被判監8年6個月後，殘殺1名張姓博士生意圖盜用身份，在燒殺對方的現場故意留下自己署名的遺書，但被警方識破，4度被法院判死刑。由於高雄法院後來認為孫有教化可能，改判無期徒刑。



不過，孫再試圖減刑，近日就2010年的性侵案聲請重審，聲稱當年在警局落口供時，被警員威脅毆打及揚言曝光事件，太害怕才承認和受害人發生關係，相關證詞不能視作有罪證據。高雄法院駁回聲請後，孫再上訴到最高法院，最終仍被駁回，全案確定。



台灣性侵犯孫國晃為躲避入獄，將張姓博士生勒暈並載到山區，孫男在張身上淋汽油後引火，焚燒汽車並燒死對方。（示意圖/GettyImages）

將博士生燒死 再製造自焚假象

綜合台媒報道，性侵犯孫國晃於2006年在高雄縣林園鄉犯下性侵案，2010年10月遭法院判刑8年6個月定讞。他為躲避入獄，2010年11月約網上結識的高雄第一科技大學張姓博士生出來，在汽車旅館將對方勒暈，再載往山區。孫男在張身上淋汽油後引火，焚燒汽車並燒死對方。孫男還製造自焚假象，於現場留下自己名字遺書，聲稱性侵案判刑定讞，想不開而自殺。

警方巡邏發現死者電單車 被識穿盜用身份

孫男以為可盜用張男身份重過新生，騎住對方電單車去補領駕證及身份證，但警方巡邏時發現張遺失的電單車，在旁睡覺的孫男當場被識穿冒用身份，案情因此曝光。

高雄法院更三審時認為孫有教化可能性，因此撤銷死刑判決，改判無期徒刑。（示意圖/Unsplash)

逃過死刑 改判無期徒刑

法院審理時，孫國晃從一審到更二審，共4度遭判處死刑。不過高雄法院三審時認為他有教化可能性，撤銷死刑判決，改判無期徒刑，四審時維持無期徒刑的判決。2019年最高法院駁回上訴，孫國晃逃過死刑定讞。

孫國晃逃過死刑後仍試圖減刑，他近期就2010年定讞的性侵案向高雄高分院聲請再審。孫場聲稱當年在高雄警局落口供時，曾被警員威脅毆打及揚言曝光事件，他因為太害怕才承認和受害人發生關係，認為證詞不能視作有罪證據，請求重啟再審程序。

高雄法院認為孫提出的證據不符合重審所需要的「新規性」、「確實性」，駁回其聲請。孫國晃再上訴至最高法院審理，仍遭駁回，全案確定。

（綜合）