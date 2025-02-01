球場大叔疑吸煙！打波男制止爆罵戰　大叔爆粗：點做父母關你X事

他在球場內違法吸煙還聲大夾惡？網上瘋傳影片，指粉嶺1名大叔在球場內吸煙，遭場內打籃球的男子制止，之後雙方爆發罵戰。打波男指責大叔不應在球場吸煙，亦有其他在場人士要求大叔離開，但大叔指已將香煙丟掉，坐在場邊座椅反問「唔畀坐啊？」。



事發時相信大叔的孩子亦在場，而打波男認為身為父母理應成為孩子榜樣，但大叔卻在新年期間仍爆粗「問候」對方，擺爛表示「我係咁啦！我做人父母使你教」、「我點做父母關你X事啊！喺我仔面前教？你on X㗎？」。不少網民都留言指出大叔在球場吸煙確有不對，「公園食煙就唔啱」、「球場食煙當然屬違法」，其言行亦可能成為子女壞榜樣。根據《吸煙（公眾衞生）條例》，在任何體育場內的球場吸煙，可被罰款1,500元。



粉嶺疑有大叔在球場內吸煙，遭場內打籃球的男子制止，之後爆發罵戰。（「西西和你播」授權影片截圖）

近日Facebook北區街坊群組轉載網台「西西和你播 」的影片，1名大叔在粉嶺聯和墟球場吸煙，1名打籃球的男子開聲阻止後，2人爆發罵戰，有網民途經場外而拍攝影片上傳至網上。

影片可見，2人當時已處於僵持狀態，大叔似聲稱已將香煙丟走，但仍坐於場邊座椅上與手持籃球的年輕打波男口角。打波男解釋「（喺球場）食煙就唔啱啦」，而大叔就不滿稱「咁我掉咗（煙）行開啦，仲喺度嘈」。

大叔似聲稱已將香煙丟走，但仍坐於場邊座椅上與手持籃球的打波男口角。（「西西和你播」授權影片截圖）

這時另有一把女聲高呼「走啦咁你」似要求大叔離開，另有1名婦人在打波男旁附和「…見你（大叔）仲喺度食緊（煙）」。數人持續爭論，大叔氣極一指身下座位問「唔畀坐啊？」，而打波男繼續解釋「（喺球場）食煙唔啱嘅」。

同行女子企圖擋鏡頭

與大叔同行的1名戴口罩女子突然發現有人拍攝，於是上前阻止，並試圖用手撥開鏡頭，但被球場鐵絲網阻擋，於是改用膠樽伸出網外阻撓。片主即開聲制止稱「唔好拍我電話」，女子反駁「私隱喎，我報警喎」，片主回應「你報、你報」。

與大叔同行的1名戴口罩女子突然發現有人拍攝，於是上前阻止，並試圖用手撥開鏡頭，但被球場鐵絲網阻擋。（「西西和你播」授權影片截圖）

大叔爆粗：你憑乜X嘢教啊？

打波男則繼續與大叔理論，指「做人父母仲…」，惟被大叔打斷「喂！我係咁啦！我做人父母使你教，啱唔啱啊」。隨後大叔情緒激動，步步迫近打波男並指罵「關你X事啊！我做父母」。年輕男續解釋球場內不可吸煙，但大叔卻漠視控訴甚至反問打波男「（兒子）你生㗎？係咪你生㗎？」，並指一指畫面外某處。而從大叔的舉動，相信其兒子亦在附近。

打波男秒回「唔係我生」並再勸說對方，解釋其行為不對。但大叔仍氣上心頭，似不滿打波男教他做人，繼續怒罵「我點做父母關你X事啊！X你老母X！你憑乜X嘢教啊？」、「唔關你事！要做你返屋企做」。２人繼續互罵，另有1名女子走近為年輕男幫腔「喺球場食煙啊！（警察）拉咗都仲得啊」，眾人出聲驅趕大叔。而大叔邊走邊繼續狂罵打波男「我點做父母關你X事啊！喺我仔面前教？你on X㗎？」，影片至此結束。

大叔不斷用粗口怒罵打波男。（「西西和你播」Facebook影片截圖）

大叔不斷用粗口怒罵打波男。（「西西和你播」Facebook影片截圖）

眾人出聲驅趕大叔。（「西西和你播」Facebook影片截圖）

網民斥涉吸煙大叔教壞小朋友

影片引起網民熱議，還被轉載至多個群組，在網上引起迴響。不少網民留言批評片中大叔，「喺球場食煙都可以理直氣壯」、「公園食煙就唔啱」、「人哋完全無話錯你，球場食煙當然屬違法，影響到人點會唔關人事」、「仲要喺個仔面前咁做？希望個仔唔好學佢」、「相信唔食煙嘅人平時行街已經唔想食二手煙，而家仲要喺個球場入面做緊運動打緊波都要食就真係要出聲鬧」；亦有人表示「打畀控煙辦，即刻擰轉頭走」，而片主就指「有打」。

在球場吸煙可罰款$1,500

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）第3條及附表2規定，部份室外的公眾地方都已經列為法定禁煙區，當中包括公眾遊樂場地、任何體育場內的球場、緊靠球場或跑道的行人通道及觀眾看台。任何人在法定禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為可被罰款1,500元。

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