太空油？九巴2女齊吸電子煙　瞇眼噴煙影片瘋傳　網民：壞過凱婷

在公共交通工具內禁止吸煙「是常識吧」，但近日于不斷有市民分享在港鐵及巴士車廂內有人吸食電子煙，部份人神態迷糊，被懷疑吸新興毒品「太空油」。有港女則在網上分享影片，指乘搭九巴前往屯門途中，見到有2名乘客公然在車內吸煙，惟其上載的照片未能拍攝到涉事者容貌及吸煙情況。



帖文引來大量網民回應，其中有人上載1條影片，竟見到2名年輕女子在九巴上一起吸電子煙，其間更自拍影片，其中1人先向鏡頭噴煙，另1人則瞇眼呼出大口白煙，狀似似十分享受。該段影片惹來更大迴響，有人指2名少女似在炫耀正在做違法事，形容「壞過凱婷」、「密閉空間，我覺得真係要報警，懷疑有人吸太空油」。



樓主表示，，乘搭九巴路線62X前往屯門，直擊2名乘客當眾在車內吸煙，但於樓主坐在後面，無法拍到2人吸煙情況。（Threads圖片）

港女見證巴士有2名乘客吸煙

有港女於本周三（22日）在Threads上載1張照片，指當日傍晚6時許乘搭九巴路線62X前往屯門，直擊上層車廂內有2名乘客當眾吸煙，但因樓主坐在後面，無法拍到2人吸煙情況。

網民上載另1條影片，情況更加誇張，相信2名女子坐在九巴上層最後一排座位，公然吸食電子煙。（Threads影片截圖）

網民分享更誇張影片 2女當眾吸食電子煙兼自拍

許多網民熱議事件，直指「成架車都無人出聲」、「點解而家啲人好似食少陣煙會死咁？」，有人更形容近年似多了人在公共交通工具上吸煙，「巴士地鐵食煙我以前真係從來未聽過，係玩threads呢一年就已經見好幾個post 」。

當中有網民上載另1條影片，情況更加誇張，片長約5秒，相信2名少女是坐在九巴上層最後一排座位，公然一起吸食電子煙，其中1名少女穿了唇環與鼻環，她拿出手機自拍，肆無忌憚地對着鏡頭噴煙，而身旁另1名少女更瞇起眼睛，神態似有點迷糊，同樣呼出大口白煙，2人似乎在炫耀自己的吸煙行為。上載該條影片的網民認為一定要重罰違法煙民，才能有阻嚇作用，其他網民認為2名少女是在吸食太空油，呼籲見到有關情況應立即報警求助。

少女拿手機自拍，對着鏡頭吐出大口白煙，似乎炫耀自己吸煙行為。（Threads影片截圖）

另1名少女更瞇起眼睛，神態似有點迷糊，同樣呼出大口白煙。（Threads影片截圖）

巴士內吸煙可被罰款5,000元

根據香港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》第4條和第7條規定，任何人不得在公共交通工具內，作出吸煙行為，任何人違反第4條，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被罰款5,000元。

政府計劃刊憲列太空油為毒品

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，而警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，並曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

政府計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。修例工作完成後，非法管有的最高刑罰是監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，以及含太空油的電子煙機。（警方提供）

警方曾搗破太空油案，檢獲大量證物，包括果味甘油及量杯。（資料圖片／王譯揚攝）

警方大力打擊大空油

另外，警方近年大力打擊俗稱「太空油」的依托咪酯新興毒品，且引入太空油快速檢測工具，以檢定相關毒品。上周六（1月18日）西九龍衝鋒隊及機動部隊進行重點巡邏，機動部隊於油麻地截查1名55歲本地男子，在其身上搜出一粒電子煙彈，即場使用快速檢測工具，成功驗出該粒電子煙彈含有依托咪酯，該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。

警方引入太空油快測工具，可驗出電子煙彈是否含有依托咪酯。（警方圖片）

（Threads）