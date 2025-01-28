港鐵吸煙│落馬洲乘客月台抽煙　男童慘吸二手煙　網民：職員呢？

再有人違例於港鐵範圍內吸煙！本港網絡瘋傳1條影片，顯示有1名短髮乘客於東鐵線落馬洲站的月台座椅上吸煙，其間吐出的煙霧飄散附近，之後更有家長帶同目測只有2至3歲的男童走近，並坐於她同排座位，變相令男童全家被迫吸入二手煙。



許多網民直斥吸煙乘客的行為極度自私，留言狠批「食少陣（煙）會死」、「俾我X到佢X街，跟住再報警，已經好X憎人食煙，仲要喺禁煙範圍內食，離X晒譜」。有留言就質疑港鐵職員辦事不力，揶揄「職員不做事嗎？」、「捉飛（逃票或特惠車票）就十幾人，食煙就無人捉」。



根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。



1名短髮乘客於東鐵線落馬洲站的月台上吸煙。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

短髮乘客於落馬洲站月台吸煙

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，指「比起呢排影到嘅太空油，影到有人喺月台食煙，係咪應該要覺得係一件『小兒科』的事呢？」，同時指「成個月台搵唔到職員」，所以無法向港鐵反映或投訴，只能看着片中人「歎晒枝煙」，才聽到有職員用廣播提醒乘客「嚴禁吸煙」。

吐出煙霧飄散四周

樓主分享僅5秒的影片可見，1名短髮乘客與同伴坐於東鐵線落馬洲站月台上的座椅，其左手拿着電話，右手則手持香煙放入口中吸食，其間吐出的煙霧飄散於四周，不過坐在她左邊的光頭十叔未有任何反應，只顧看手機。

其後有1家三口、包括1名目測只有2至3歲的男童，行近並坐於吸煙乘客的同排座位，在禁煙範圍吸煙本已是違法，有關情況更會令男童及其家長吸入二手煙，實在自私。

短髮乘客右手拿着香煙，放入口中吸吮。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

短髮乘客子於月台上吸煙，煙霧飄散到四周。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

短髮乘客子於月台上吸煙，煙霧飄散到四周。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有家長帶同年幼男童坐於女子同排座位，一家三口被迫吸入二手煙。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥片中人自私：食少陣（煙）會死

相關片段之後被轉載至不同社文平台，許多網民都嚴厲批評片中女子，「啲垃圾食少陣（煙）會死」、「呢啲真係要兜口兜面即X，完全唔使客氣」、「影乜鬼？快啲搵樽水淋熄（枝煙）」、「香港越來越Crazy」、「指住佢大聲叫火燭」、「大大聲問佢：『室內食煙係咪想害人？想全世界吸你二手煙生cancer？』」、「俾我X到佢X街，跟住再報警，已經好X憎人食煙，仲要喺禁煙範圍內食，離X晒譜」。

港鐵職員被批辦事不力：捉飛就十幾人

鑑於近日出現多宗在港鐵範圍內吸煙，甚至是吸食疑含有俗稱「太空油」的電子煙，故有網民質疑港鐵應嚴厲打擊，「電子煙見得多，估唔到真煙都無人理」、「我食兩啖包9秒9就有人走過嚟講，呢啲支煙都差唔多食到一半，竟然無人捉？」、「捉飛（逃票或特惠車票）就十幾人，食煙就無人」、「食煙飲食無人理，安咁多CCTV做乜？」。

網民建議加強巡查及執法

有留言認為港鐵確實需要加強巡查和執法，「請職員多加留意站內的非法行為，特別是遊客」、「若繼續縱容在港鐵範圍吸煙，將會嚴重影響香港旅遊之都的聲譽，及香港公共交通工具的形象」。

任何人於港鐵範圍內吸煙，可被罰款5,000元。（示意圖／資料圖片）

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

相關報道：港鐵男疑吸太空油電子煙影片瘋傳！嘴唇發白、手震 乘客：似揩嘢

本港網絡周三（22日）瘋傳1條於港鐵車廂內拍攝片段，有1名年輕男子疑吸食含太空油的電子煙，其間手部似是不由自主地震抖，之後「面青口唇白」，迷迷糊糊地靠向玻璃。

不少網民都覺得男子「明顯take嘢」，「吸太空油吸到好high」、「正宗人唔似人，鬼唔似鬼」、「毒品害人」。有留言認為應即時報警，「擺上嚟facebook無補於事」、「一定要報警，等佢要清醒」。

有後生仔搭乘港鐵時，被拍到疑似吸食含太空油的電子煙。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

該後生仔吸食電子煙期間，手部似是不由自主地震抖。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

吸食電子煙的男子之後「面青口唇白」，再迷迷糊糊地靠向旁邊玻璃。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

（綜合）