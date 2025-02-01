過年怕親戚弄髒廁所！將門把換成指紋鎖　網民：定遇過很糟糕的事

【農曆新年／蛇年2025／拜年】農曆新年期間，相信大家都會去親戚家拜年。台灣日前就有男生於網上分享過年趣事，指老家有阿姨擔心眾人拜訪時弄髒她家的廁所，居然將廁所的門把換成指紋鎖，不但只有她1人有權限進入，她甚至趁眾人上門時外出，以致「沒人進得了廁所」。



有網民激讚樓主阿姨的想法，「對潔癖人來說這真是太棒的設計」、「畢竟大家走後清理的還是自己，不如不讓大家用」、「這樣客人也不會久留，超爽」。不過有人猜測阿姨出此下策或許有着糟糕的經歷，「想知道促使阿姨這樣做的前因後果，想必有更奇葩的事蹟」、「她家裏可能有過被親戚糟蹋惡搞的慘痛經驗，例如說要參觀房間，然後跑去睡她的床之類的惡行」。



台灣有男生分享老家某長輩擔心過年時大批親戚到訪，廁所會被弄髒，竟將門把換成指紋鎖，僅她1人有權限進入。（threads影片截圖）

怕親戚拜訪弄髒廁所 將門把換成指紋鎖

該男生在threads帳號發文，指過年回去老家拜年，當中有位阿姨「想法比較特別一點」，為防眾人拜訪時弄髒廁所，居然將廁所的門把換成指紋鎖，全家10多個人亦只有她有權限進去廁所。

甚至連房間都使用指紋鎖

從他上傳影片可見，不論樓主如何扭轉門把，還是無法開啟廁所門，門把同時亮起紅燈。他之後補充，阿姨連房間都是使用指紋鎖，且眾人拜訪期間阿姨甚至出外不在家，以致「沒人進得了廁所」。

長輩將廁所門把換成指紋鎖。（threads影片截圖）

當樓主想要去廁所時，不論樓主如何扭轉門把，還是無法開啟廁所門。（threads影片截圖）

門把亮起紅燈，即指紋鎖顯示為無法識別。（threads影片截圖）

網民大讚設計：客人也不會久留

帖文一出，許多網民都大讚樓主阿姨的想法，「有夠缺德好喜歡喔，阿姨：『沒有我的允許，你沒權利進去』」、「畢竟大家走後清理的還是自己，不如不讓大家用」、「對潔癖人來說這真是太棒的設計」、「是位強烈捍衛自己主權的阿姨」、「這樣客人也不會久留，超爽」、「每次有人來我家玩我也會超焦慮，來的時候小清潔，走了後我就大消毒」、「我也想在自己的房間加裝指紋鎖了，感覺實用」，有留言不禁笑稱「到阿姨家拜年需先鍛鍊膀胱？」。

或有不為人知的糟糕經歷

惟有人猜測阿姨肯定是有過很糟糕的經歷，「是不是有發生過什麼神奇的事，才讓阿姨出此下策」、「想知道促使阿姨這樣做的前因後果，想必有更奇葩的事蹟」、「她家裏可能有過被親戚糟蹋惡搞的慘痛經驗，例如說要參觀房間，然後跑去睡她的床之類的惡行」、「可以去理解她的想法，她一定遇過很糟糕的事」。

廁所使用指紋鎖或存安全隱憂

不過有人覺得廁所使用指紋鎖或存安全隱憂，「指紋鎖超級邪門，每次我快拉出來的時候那個爛鎖就是感應不到，沒事的時候都一次過」、「好危險的行為」、「這種很容易壞掉」、「單純廁所應該還好，但如果會在裏面洗澡其實不建議這麼換，一般廁所的鎖都是外面可以打開，以防出什麼意外，可以及時衝進去救人」、「有點聰明，但鎖住自己的話可能又不太聰明」。

有網民大讚如此捍衛主權的想法，「畢竟大家走後清理的還是自己，不如不讓大家用」。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

樓主更新 全家討論往後需自備流動廁所

樓主之後再發文更新，指因為阿姨將廁所門把換成指紋鎖，全家人正在認真討論，往後回老家是不是要自備流動廁所，或是請阿姨換成投幣解鎖。網民紛紛被這被家人笑瘋，「只能先跟鄰居借廁所了」、「還是明年大家一起合租一個流動廁所，放在外面？」、「投幣很可以，使用者付費的概念，但感覺阿姨都願意花錢換鎖了，應該沒有在care（介意）錢」。

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