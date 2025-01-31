農曆新年逗利市｜疑太心急拆利市　連紙幣一起撕破　爆笑影片瘋傳

農曆新年可以收到多封利市當然令人亢奮，不過拆利市時也別太心急吧！馬來西亞1名網民日前拆利市時，未知是否因為心急，直接就將利市封下緣撕開，結果竟連裏面2張50令吉（約88港元）的鈔票也一同撕破。影片上傳短短2天就已經有2萬多個網民點讚，更被轉載分享逾萬次，有不少網民都留言表示好笑。



馬來西亞1名網民日前拆利市時，未知是否因為心急，直接就將利市封下緣撕開，不慎將裏面的紙幣也一起撕破。（「irfannudin350」TikTok影片截圖）

該名馬來西亞網民在社交平台TikTok上傳影片，分享日前拆利市時，不慎將裏面合共100令吉（約176港元）的紙幣連同利市封一起撕破。

從影片可見，桌面上放了1個下方被人打橫撕開的長型利市封，上面書寫了1個名字；而2張50令吉則被放置一旁，該2張紙幣的花紋邊框均被撕去。樓主向鏡頭展示被撕破的紙幣時，背景一直傳出大笑聲。

長型利市封下緣被撕開；而2張50令吉則被放置一旁，該2張紙幣的花紋邊框均被撕去。（「irfannudin350」TikTok影片截圖）

樓主向鏡頭展示被撕破的紙幣。（「irfannudin350」TikTok影片截圖）

網民爆笑分享類似經歷

影片引起網民熱議，有網民指亦曾有類似的經歷，也有人笑言樓主可能是收到利市太興奮才將紙幣連同利市封一起撕開，「我懂你的心情，肯定是急着想看利市有多少錢吧」、「是失去了耐性嗎」、「我也曾經這樣拆過利市，幸好裏面只有10令吉。但從那以後，我就再也不敢這樣撕開了」、「我第一次從工廠拿到工資，薪金被放在信封裏，結果我撕開信封上方時，鈔票也被撕破了，最後只好用膠紙黏起來繼續用」。

有網民就提醒樓主保留碎片及確保鈔票序列號，之後拿到當地銀行進行更換，「可以去銀行換」、「把錢拿去國家銀行換」。

（TikTok）