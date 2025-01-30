阿嫂新婚首回婆家過年：廚房的事我不會 再拋1句全家呆：狠角色

過年回家一家吃飯樂也融融！有女網民在網上分享顛覆三觀的經歷，她指嫂嫂婚後第一次回家過年，一進門便給婆婆下馬威「廚房的事情不要找我，我真的不會」，一眾親友當下被嚇到傻了眼，不過嫂嫂立即補充一句，逗笑了全家人，氣氛瞬間由冷變熱，女網民不敢在心中暗嘆「嫂嫂是狠角色」。



樓主指嫂嫂首次回家過年便讓人又驚又喜。(《過年好》劇照 )

嫂嫂一進門說1句嚇呆全家

有女網民在Dcard上發文，題為「回婆家過年，我發現我嫂嫂是狠角色」。她指家中有位嫂嫂，新婚不久首次回婆家過新年，她一進門就說「廚房的事情不要找我，我真的不會」，全家人聽到前面這句話時，被嚇得傻了眼，不過嫂嫂立即補充「但我可以去削水果、泡茶給大家喝，吃完以後盤碗留給我洗，沒問題」，讓大家鬆一口氣，覺得這樣也很好。

樓主：家人說是有難處可以直接說出來

樓主又指每逢年初一家中都會舉辦燒烤會，由另1對哥哥嫂嫂負責帶來電烤盤及準備簡單食材，不需要花時間煮。樓主認為，過年一家人難得聚在一起，都是求開心的，所以不需要太過勉強自己，如果有什麼難處也可以直接說出來，「不要覺得自己是媳婦，就一定得表現得很唯唯諾諾，討好別人，覺得自己是沒有發言權的，若妳把妳自己的地位放在這麼低的位置，那麼別人也會這樣對妳。」

有網民表示回婆家也可以躺平，十分幸福。(《過年好》劇照 )

網民大曬回婆家躺平好幸福

帖文一出引不少網友議論紛紛，有人指自己也不會煮「只負責洗碗，因煮飯時很尷尬，大家都忙進忙出」，有人直認「我都躺著，婆婆用就好，什麼都不用」、「我結婚當年就直接回婆家」、「自從撞到排油煙機破皮流血後，廚房再也沒有我的位置了」。