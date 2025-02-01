年初三悲劇！起床驚見家中變蓄水池地板全毀　尋到真兇竟無法生氣

大年初三俗稱「赤口」，有人百無禁忌仍去拜年，有人則留家休息。而台灣1名網民在社交平台呻慘，表示初三一起床驚覺「家裏直接變蓄水池」，影片顯示其家地板幾乎完全被水淹浸，鋪好的地板恐毀於一旦。



樓主表示導致水浸的「真兇」是其家貓，因牠在晚上打開了水龍頭而出事，但牠闖禍後仍一臉無辜，還在「傻眼」似好奇為何地板全是水。



台灣1名網民在社交平台慨嘆初三一起床驚覺「家裏直接變蓄水池」。（Threads影片截圖）

一覺醒來驚見家中變「蓄水池」

樓主在Threads上發文及分享影片，表示年初三起床「出事了」，指名為「默默」的家貓在晚上偷偷打開了水龍頭，「家裏直接變蓄水池，鋪的地板要毀掉了」。據影片顯示，樓主走出客廳，地板全被水淹沒，每走一步都掀起漣漪，後來鏡頭一轉，「真兇」還在一臉驚慌，不敢腳踩地板。樓主在文中大嘆「清（理）不是水，是我的眼淚，而且默（默）還給我傻眼是怎樣？就是你搞出來的！」。

影片的後半部份拍到「真兇」，牠還在一臉驚慌，不敢腳踩地板。（Threads影片截圖）

影片的後半部份拍到「真兇」，牠還在一臉驚慌，不敢腳踩地板。（Threads影片截圖）

樓主無奈指，「清（理）不是水，是我的眼淚，而且默（默）還給我傻眼是怎樣？就是你搞出來的！」。（Threads影片截圖）

同類「苦主」紛紛留言

不少家中同樣有貓主子的網民紛紛留言，稱貓咪非常頑皮，而且會學習人類的行為，「我家的貓會開洗手台的水龍頭喝水」、「貓咪默默的會學習，我家黑貓昨天會開櫃子了，門我也懷疑牠會開了」、「貓咪都是特務」、「不要太小看貓咪，牠們能皮的事情超乎你想像」、「哈哈哈傻眼臉好好笑，可能沒想到會把整個家淹了？」。

樓主在留言區上傳照片，指水龍頭裝有花灑，而且朝向洗手盤外，因此家貓打開水龍頭後，水便直接灑向地板。（Threads圖片）

網民建議預防措施

另外，有網民則建議各種預防措施，「我家的也做過這種事，後來我出門都會關水龍頭下面的水閥」、「我家也發生過一次，雖然不是貓貓的錯，但我覺得有貓的家應該要去買個防淹水警報器」。