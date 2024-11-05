飼主崩潰！貓砂清一半「幾百隻曱甴鋪滿地」　內行人疑這原因導致

貓咪獨特的魅力讓不少人愛貓成痴，心甘情願成為終身「貓奴」。



不過有一名網友分享，日前在清理貓砂時，居然「湧出」上百隻蟑螂，讓飼主超級崩潰，直呼：「真的像世界末日！」

照片曝光後也立刻掀起熱議。

一名網友分享，日前在清理貓砂時，居然「湧出」上百隻蟑螂。（Facebook@爆廢公社二館）

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原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，日前老公驚恐的打電話來，說家裡出現了幾百隻蟑螂，原PO一開始還以為自己聽錯，詢問：

幾百隻？你是說幾隻吧？

沒想到老公強調：

不是，真的有幾百隻，我剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻，結果越清越多，現在整個地上都是蟑螂，真的像世界末日！

原PO老公激動表示：「你自己回來看看，這不是我誇張，真的有夠多，都在爬啦！我快崩潰了！」

後來原PO趕緊衝回家，眼前一幕真的讓她驚呆：「這講出去都沒人信！我家真的沒看過蟑螂，這是第一次，而且第一次還這麼多！」

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內行網友：或許附近在消毒

照片曝光後讓大票網友毛骨悚然，紛紛回應：

「房子此次變更坪數，沒了陽台」

「這個家不能要了」

「到底怎麼會有那麼多蟑螂？？？？」

「這會不會太誇張了啊」

「是貓的報恩嗎」

「請維持貓砂盆清潔」

「貓貓真是貼心，準備了這麼多要送給主人」



另外，也有網友表示，有可能是附近剛好在消毒才會這樣，並建議原PO這段時間「盡可能把排水孔都暫時封起來，不然家裡還會出現一堆可怕的」。

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墨西哥一家人到餐廳用餐，為了想吃「免錢料理」，竟然隨身攜帶蟑螂，並把蟑螂放在餐盤上。（X@ActualidaViral）

疑存心吃霸王餐女子秒被起底，有知情人指她已是慣犯，還有「蟑螂小姐」的稱號。（X@ActualidaViral）

起初蟑螂出不來還要用叉子挖 點圖放大看事發經過：

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