飼主崩潰！貓砂清一半「幾百隻曱甴鋪滿地」 內行人疑這原因導致
撰文：中天新聞網
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貓咪獨特的魅力讓不少人愛貓成痴，心甘情願成為終身「貓奴」。
不過有一名網友分享，日前在清理貓砂時，居然「湧出」上百隻蟑螂，讓飼主超級崩潰，直呼：「真的像世界末日！」
照片曝光後也立刻掀起熱議。
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原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，日前老公驚恐的打電話來，說家裡出現了幾百隻蟑螂，原PO一開始還以為自己聽錯，詢問：
幾百隻？你是說幾隻吧？
沒想到老公強調：
不是，真的有幾百隻，我剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻，結果越清越多，現在整個地上都是蟑螂，真的像世界末日！
原PO老公激動表示：「你自己回來看看，這不是我誇張，真的有夠多，都在爬啦！我快崩潰了！」
後來原PO趕緊衝回家，眼前一幕真的讓她驚呆：「這講出去都沒人信！我家真的沒看過蟑螂，這是第一次，而且第一次還這麼多！」
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內行網友：或許附近在消毒
照片曝光後讓大票網友毛骨悚然，紛紛回應：
「房子此次變更坪數，沒了陽台」
「這個家不能要了」
「到底怎麼會有那麼多蟑螂？？？？」
「這會不會太誇張了啊」
「是貓的報恩嗎」
「請維持貓砂盆清潔」
「貓貓真是貼心，準備了這麼多要送給主人」
另外，也有網友表示，有可能是附近剛好在消毒才會這樣，並建議原PO這段時間「盡可能把排水孔都暫時封起來，不然家裡還會出現一堆可怕的」。
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起初蟑螂出不來還要用叉子挖 點圖放大看事發經過：
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