姦夫︰喜歡跟我愛愛嗎？　女兒驚揭母親出軌大義滅親　綠帽父怒告

當知道父母出軌，應該大義滅親還是協助隱瞞，相信子女一定陷於兩難！台灣高雄1名已是3孩之母的人妻出軌，與姦夫對話時內容極露骨，姦夫甚至問：「你喜歡跟我做愛嗎？」而人妻則羞答「喜歡」。惟2人對話被人妻的女兒無意間看到，她驚揭母親有婚外情，不但主動和姦夫攤牌，甚至大義滅親把事件告知父親。綠帽男立即和妻子離婚，同時向姦夫索償75萬新台幣（約19.1萬港元）。



法官審理案件後，認定姦夫侵害配偶權，理應和原告人的前妻合共賠償60萬新台幣（約15.3萬港元），雙方各自負擔一半金額，但考慮到綠帽男離婚時，前妻已和姦夫共同賠償100萬新台幣（約25.5萬港元），原告提起侵權賠償的理由抵消，因此姦夫不用再賠錢。



姦夫蔡男曾經傳送私密處照片給人妻姜女，詢問「你喜歡跟我做愛嗎？」，姜女當時羞答「喜歡」。（示意圖/gettyimages）

姦夫︰你喜歡跟我做愛嗎？

台媒於1月報道，判決書指出，姜姓女子和潘姓男子2002年結婚，2人婚後育有3名子女。到了2020年12月，姜女卻和蔡姓男子陷入不倫戀，除了拍攝親密合照之外，雙方更互稱「老公」、「老婆」，蔡男甚至傳送私密處照片給姜女，詢問「你喜歡跟我做愛嗎？」，姜女當時羞答「喜歡」。

姜女的女兒意外現母親和蔡男之間的露骨對話，於是主動找上蔡男，詢問對方是否知道其母親本身有家庭，蔡男卻回答「知道，你媽（姜女）在家裡很辛苦，希望能諒解她」。（示意圖/gettyimages）

人妻女兒提質問 姦夫︰希望能諒解她

但紙包不住火，姜女的女兒透過母親facebook帳號，意外現母親和姓蔡男子有露骨對話。姜女的女兒主動找上蔡男，質問對方是否知道其母親本身有家庭，蔡男卻回答「知道，你媽（姜女）在家裡很辛苦，希望能諒解她」。姜女的女兒事後將母親出軌一事告知父親，原意是希望父母好好溝通，但到最後雙方結束19年婚姻。

法官考慮到潘男離婚時，姜女已和蔡男共同賠償100萬新台幣（約25.5萬港元），裁定抵銷今次賠償金額，換言之，蔡男不用再次賠償。（示意圖/gettyimages）

綠帽男已獲100萬新台幣 姦夫不需要再次賠錢

潘男不滿蔡男侵犯其配偶權，於是怒告對方索償75萬新台幣（約19.1萬港元），蔡男未有出庭，僅用書面答辯，主張潘男在離婚時，自己和姜女已經賠償100萬新台幣（約25.5萬港元），認為潘男不應再索償。

法官認定姜女和蔡男有多次性行為，判處潘男獲得60萬新台幣（約15.3萬港元），蔡男和姜女各自負擔一半，但法官認同蔡男主張，潘男和姜女離婚時，潘男索償150萬新台幣（約38.3萬港元），當時法庭判處賠償100萬新台幣（約25.5萬港元），該筆金額已由姜女和蔡男共同支付，法官裁定該次款項已經包括今次賠償金，蔡男不需要「二度賠錢」給潘男。

（綜合）