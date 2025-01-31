出軌很忙！人夫用Excel排偷情日程　人妻見小三裸照與情書怒提告

人夫太忙，忙到要用Excel排日程表？可惜他忙的不是工作，而是出軌對象太多，要安排偷情日程，結果妻子無意中發現丈夫的手機內存有大量與小三的親密合照、裸照，更有小三寫的情書，稱丈夫是「溫暖的天使」。令妻子更加最無法接受的是，丈夫會使用包養網站及其他通訊軟件與多名女子約會，出軌歷史長達7年，甚至忙到要透過Excel（試算表）來安排見各位女子的日程。



妻子憤而提告丈夫及小三，求償80萬新台幣（約20萬港元），另外再針對丈夫求償50萬新台幣（約12.5萬港元）。案件審理期間，丈夫辯稱是妻子先對他施以冷暴力，他才會上網尋外遇對象，又聲稱與小三僅限朋友間互動，而跟其他約會對象亦只是聊天解悶。惟法官檢視證據後，未採信男被告的辯解，判他與小三應連帶賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），還需另外付15萬新台幣（約3.75萬港元），總計賠償金額為45萬新台幣（約11.25萬港元）。



台灣有人夫出軌7年，其間曾與多名女子約會，疑似因忙於偷情，甚至要透過Excel來安排日程，並大量購買壯陽藥、保險套。（示意圖/GettyImages)

人妻揭丈夫手機藏小三裸照

綜合台媒報道，涉事人夫與妻子結婚超過30年，某天妻子無意間發現丈夫手機內有名為「我的西區生活」的相簿，內裏竟存有大量他與小三的親密合照、裸照，當中小三還寫情書給丈夫，稱他是「溫暖天使」、「用溫暖的胸懷、柔軟的心，保護寵愛着我」。人妻追查下，驚揭丈夫已經出軌7年，其間多次與小三出國同遊、同睡一床。

人夫大量購買壯陽藥、保險套

讓妻子更加無法接受是的，丈夫還會使用包養網站及其他通訊軟件，與多名女子相約進行性交易、色情聊天等，接着還會約對方出來，拍攝親密照片及裸照。丈夫疑因偷情的日程過於繁忙，因而透過Excel（試算表）來安排日程，並大量購買壯陽藥、保險套。妻子揭穿枕邊人的劣行後實在無法接受，決定向對丈夫、小三提告，索償80萬新台幣，另額外向丈夫索償50萬新台幣。

男被告向法官辯稱與小三關係僅限朋友間互動，聲稱2人從未發生性關係。行事曆上的約會，約會對象大多是臨時爽約，縱使有見面也不一定有親密接觸。（示意圖/GettyImages）

人夫反斥妻子先施冷暴力

案件審理期間，丈夫反指責是妻子先對他施冷暴力，他才會上網尋外遇對象，又聲稱與小三曾一起旅遊、吃飯，但關係僅限朋友間互動，強調2人從未發生性關係。至於行事曆上的約會，約會對象大多是臨時爽約，縱使有見面也不一定有親密接觸，他只是跟對方聊天解悶而且。

然而女被告的說法跟男被告略有出入，她承認2人曾一同出國，但純屬金錢關係，她也不只得1個男性客人，又指他們是在網上認識，出國時會同住一房，有時甚至同睡一張床，但否認發生過性行為。

女被告承認與男被告出國時會同住一房，有時甚至同睡一張床，但否認發生過性行為。（示意圖/GettyImages）

人夫與小三合照表現親蜜兼裸露私密部

台中地院法官經過仔細審查呈堂證據時，發現男女被告曾拍攝多張頭碰頭或相互依偎的親密合照，甚至有多張僅穿內衣或裸露私密部位的照片，可見2人確實有親密互動，而女方又坦承2人出國時會同房同床，法官認為2人關係確實超出一般社會認知的已婚男性與異性友人之間的正當往來程度。

另一方面，有照片顯示男被告與其他約會對象見面時，拍攝了頭靠頭、赤裸上身摟肩的照片，甚至有裸露私密部位的照片，法官認為有關行為顯然已經超出了正常社交範疇及踰矩。

最終法官並未採信男方辯解，判他與小三應連帶賠償30萬新台幣，男方還需另外給付15萬新台幣給妻子，總計賠償金額達45萬新台幣，本案仍可上訴。

（綜合）