渣男人夫謊稱單身騙炮！每周激戰2次　她驚悉誤做小三怒告結果咁

渣男無處不在，女士們要格外小心！台灣桃園1名男子在網上認識1名女網友，卻謊稱自己單身，欺騙對方和自己交往，雙方在1年半期間每周性交2次。女方其後意外得知男友早有家室，驚悉自己遭到欺騙而成為「小三」，於是怒告對方，索償150萬新台幣（約38.3萬港元）。法官經審理後認為被告應賠償10萬新台幣（2.55萬港元）。



陳男謊稱自己單身，欺騙受害人和自己交往，交往1年半期間每周發生2次關係。（示意圖/gettyimages）

被告提供與妻子合照 謊稱︰我前女友

台媒於1月報道，根據判決書，女受害人指出，2022年9月底透過網路遊戲認識陳姓男被告，由於雙方相談甚歡，於是交換微信繼續聊天。到了同年11月3日晚上，陳男傳送自己和妻子的合照，卻謊稱「（這是）我那8年（前）女友，是唱歌聊天主播」、「剛剛去找照片，這之前合照」，試圖營造單身假象。同月9日雙方外出約會，同日前往桃園1間汽車旅館發生關係，繼而開始交往。

直到2024年2月，女受害人無意之中發現陳男有妻兒，於是大怒質問，陳男承認已婚事實。

女受害人得悉自己誤做小三後，出現憂鬱症、睡眠障礙、自殘傷人等症狀，於是控告陳男。（示意圖/gettyimages）

法官認為索償金額過高 改判賠償10萬新台幣

女受害人果斷分手，認為自己性自主決定權和貞操權受到侵害，而且受到良心譴責，亦擔心會被陳妻索償，出現憂鬱症、睡眠障礙、自殘傷人等症狀，因此依照民法第184條第1項、第195條第1項規定提告陳男，索償150萬新台幣（約38.3萬港元）。

案件在桃園地院審理，法官查看雙方對話紀錄，認定陳男隱瞞已婚身份，導致受害人癡心錯付，加上受害人提供的醫院診斷證明書，證實她精神上受到困擾，考慮到雙方收入和資產，索償金額明顯過高，改判賠償10萬新台幣（2.55萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）