農曆新年｜印度家庭仿效華人向長輩拜年、食撈起　場面熱鬧勁溫馨

【農曆新年／蛇年2025／拜年】農曆新年是華人最重要的傳統節日，每年大家都會和親朋好友相聚拜年，但過農歷新年並非只是華人專利！新加坡有印裔男子日前於社交平台分享片段，顯示他與30多名家人一起喜迎農曆新年，並遵循華人習俗，向長輩拜年、用筷子夾起撈魚生（撈起）、學習大喊吉祥話「招財進寶」，加上眾人穿着紅色或粉紅色上衣，增添喜慶色彩，熱鬧氣氛可謂不輸華人家庭。片段獲網民大讚溫馨，並讚揚是「跨文化交流的最佳示範」。



新加坡有印裔家庭仿效華人，家族成員一起慶祝農曆新年。（「abrahamdelaure」TikTok影片截圖）

印裔家庭仿效華人過農曆新年

綜合馬來西亞媒體報道，新加坡1名印裔男子羅利經常會透過系列短片《我的喧鬧印度大家庭》記錄他和家人日常的歡樂時刻，日前他於TikTok帳號「abrahamdelaure」分享影片，可見他與30多名家人一起慶祝華人的重要節日──農曆新年。

一邊食撈起 一邊說吉祥話「招財進寶」

從羅利上傳的影片可見，現場氣氛熱鬧，不少親友為「應節」而紛紛穿上紅色或粉紅色上衣，有後輩拿橘子向長輩拜年，之後30多人圍着餐桌，桌上擺有撈魚生（撈起），眾人拿起筷子插進放滿材料的大盆中，撈起同時不忘學習說吉祥話「招財進寶」，以祈求來年撈得風生水起。羅利不禁笑稱「他們撈得太高了，我都懷疑魚生是不是要飛到樓上鄰居家了」。

印裔男子羅利拍片分享，與30多名家人一起慶祝農曆新年，十分熱鬧。（「abrahamdelaure」TikTok影片截圖）

印裔男子羅利拍片分享，與30多名家人一起慶祝農曆新年，十分熱鬧。（「abrahamdelaure」TikTok影片截圖）

有人拿橘子向長輩拜年。（「abrahamdelaure」TikTok影片截圖）

連續第5年慶祝農曆新年

而眾人當晚晚餐則是吃火鍋，場面熱鬧非凡，有家人更學習跳農曆新年流行舞蹈，過年氣氛絲毫不輸華人家庭。羅利表示，其實他們家已經連續5年這樣慶祝，且每年都比往年更熱鬧，「我爸爸和表親們本來就特別喜歡辦家庭聚會，隨便一個周三都能搞得像過節一樣，更別提農曆新年了」。

羅利指家人特別喜歡辦家庭聚會，這次是他們連續第5年慶祝農曆新年。（「abrahamdelaure」TikTok影片截圖）

眾人晚餐吃火鍋，場面熱鬧非凡，過年氣氛不輸華人家庭。（「abrahamdelaure」TikTok影片截圖）

網民讚：跨文化交流最佳示範

影片曝光後，不少網民大讚羅利家人喜迎農曆新年場面熱鬧且溫馨，「第一次看到魚生撈到頭髮」、「這真的太歡樂了，完全是跨文化交流的最佳示範！」，並笑問「太可愛了！能發個紅包嗎？」。

（綜合）