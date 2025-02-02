深水埗阿婆稱被呃錢要瞓街！1招令港男獻利是加500元　網民：慣犯

利用他人的同情心來呃錢實在卑劣！有港男在網上大呻於年初四「中招」被騙，他指自己在深水埗街頭，發現有位阿婆在大聲講電話，哭訴「被人呃錢、瞓了幾日街，要借幾百蚊度日之類」，港男不忍阿婆無家可歸，於是拿出新春逗來的大疊利是連一張500元紙幣，自願送給阿婆稱「袋好佢，食餐飯」，阿婆立即收下不斷說「多謝」，回應「我可以返去喇...你真係對我好，我電話無電喇」。好心港男其後發現疑被騙，而涉事阿婆過去更以同一招數騙過許多人，甚至曾經被報道過，於是在網上發片，提醒其他人避免再中招。



帖文引來不少網民熱議，不少人爆料指該名阿婆是「好出名」的慣犯，「雖然佢上過新聞，但仍然keep住有人中招」、「係佢好戲啫，每次用呢招，每次有收穫，佢唔會收手㗎啦」。有人亦指在港九新界都能找到阿婆的足跡，有人曾經在中環、油麻地、葵興及尖沙咀等地見過她。



影片可見手持拐杖的阿婆正在用紙巾在拭淚，看似相當可憐，的確惹人同情。（影片截圖）

樓主不忍阿婆無家可歸又身無份文，於是將大封利是另加500元紙幣送給阿婆渡難關，想不到事後發現疑被騙。（影片截圖）

好心的樓主是將大疊利是另加500元送給阿婆渡難關，想不到事後才發現被騙。（影片截圖）

樓主初四呻街頭被阿婆呃錢

該名好心港男在Threads上發片，大呻年初四在深水埗街頭遇到騙案。從影片可見，他在路邊見有1名手持拐杖的阿婆，正在用紙巾在拭淚。

有網民立即爆料，指這名阿婆疑似常用同1招騙財，即在街上大聲講電話，哭着訴說自己「俾人呃咗錢，同電話裏面嗰個講佢好無情又唔知點樣樣，佢又瞓咗幾日街，跟住問電話裏面嗰個人好似借幾百蚊俾佢交電話費」，旁人聽到阿婆的不幸遭遇，就可能上前贈送金錢助她度難，相信樓主亦是被同1招「呃咗」。

網民認出阿婆「好出名，上過新聞」的騙財慣犯。（Threads圖片）

港男贈大疊利是加500元給阿婆「食餐飯」

樓主疑聽完阿婆講電話，不忍她無家可歸又缺錢，於是掏出在新春逗回來的大疊利是，另加一張500元紙幣，向阿婆說「俾封利是你呀」，阿婆連聲多謝，樓主表示「新年快樂！唔多謝，袋好佢，食餐飯」。阿婆再不斷鞠躬道謝，表示「我可以返去喇」、「好多謝你！你真係對我好，我電話無電喇」，樓主回應「我聽到你個情況，唔好傷心」，樓主最後叮囑阿婆快快回家。

手持拐杖的阿婆被指以同1招在港九地區出沒，大聲講電話訴說慘況，博取他人同情而騙財。（影片截圖）

阿婆收下利是後，不斷向港男鞠躬道謝，表示「我可以返去喇」。（影片截圖）

網民認出阿婆是「好出名」騙財慣犯：上過新聞

帖文一出，不少網民認出這名阿婆是「好出名」的騙財慣犯，更曾被新聞報道過，當時亦以同一招數騙取市民500元，「係佢好戲啫，每次用呢招，每次有收穫，佢唔會收手㗎啦，雖然佢上過新聞，但仍然keep住有人中招」。有人則安慰樓主「難得佢咁好演技……又喊晒口又鞠晒躬咁。咪當入場睇齣戲囉！」，有人勉勵樓主「勿因此事而忘了善心，他日有需要幫人的時候，無忘初心。有能力幫人是福氣」、「但我都真心欣賞你，響呢個亂世仍然選擇善良」。

有網民大爆阿婆在港九新界也見其蹤影，以同一招數騙取他人同情課金。（Threads圖片）

阿婆出沒多區且一招博同情

不過有不少網民也不忿樓主的同情心被利用，大爆阿婆在港九新界也見其蹤影，「我呢排撞過呢個呀婆一次，邊行邊大聲講電話，話邊個爭我錢唔還，冇錢過年點點點」、「半個月喺中環坐地鐵返屋企嘅時候撞過佢，佢由中環站開始講電話勁X大聲坐到起碼到旺角，好似先至落車佢一路坐車一路喊」。

有網民稱差點上當

有網民亦差點上當，指上個月在麼地道巴士站遇到這名阿婆，「好大聲喊住咁話無錢...嗰一刻差啲忍唔住想幫佢，打咗俾朋友同朋友講呢件事，我朋友話佢見過呢個阿婆都係講啲咁嘅說話，叫我唔使理佢」。