中環上班開工利是以為豐厚　港女拆開僅$XX崩潰　同事1舉動超暖心

【開工利是公價2025／蛇年／利市】農曆新年假期結束，打工仔都期待上班收到的「開工利是」。不過有在中環上班的港女於小紅書大呻，收到公司的開工利是金額相當少，崩潰指「天塌了……這輩子打工都沒收過公司給的這麼少的紅包」。



帖文引來網民熱議，「都沒有群紅包搶的大，這帖子要火了！」、「還不如不給，我們公司就是不給」；也有不少人分享公司開工利是金額，「中資開門利是1000」、「我們港資50，要加到工資裏扣稅」。亦有網民認為毋須介懷開工利是金額，「就是圖個吉利啦，不奢望給多少」。



「開工利是」金額多少才足夠？（示意圖）

中環港女收開工利是呻：沒收過這麼少的紅包

「開工利是」金額需要多少？該名於中環上班的港女，在小紅書以「收到公司開工利是天塌了」為題發文，大呻「真的好摳啊啊啊啊，啊啊啊！」。

樓主指出，其公司老闆家族一家五口在公司，但「開工利是」只給50元，感嘆「一家子，就給一封，公司名義，打開，50元港幣。這輩子打工都沒收過公司給的這麼少的紅包。以前打工都基本上是100元，而且，是每個管理層單發」。

樓主指出，其公司老闆家族一家五口在公司，但「開工利是」只給50元，感嘆「這輩子打工都沒收過公司給的這麼少的紅包」。（小紅書）

不過令樓主意外的是，其同事主動給了她兩封利是，大讚「我的同事真的好好，嗚嗚嗚。同事的紅包真的是意外之喜」。

令樓主意外的是，其同事主動給了她兩封利是。（小紅書）

網民分享開工利是金額

網民看過帖文議論紛紛，「都沒有群紅包搶的大，這帖子要火了！」、「還不如不給，我們公司就是不給」。也有不少人分享公司開工利是金額，「中資開門利是1000」、「同中資發了2k」、「我們港資50，要加到工資裏扣稅」、「老闆今天發了6000」、「我澳門都係收50，老細兩個仔，畀返兩封50佢，血虧」、「20港幣等於世界末日，沒錯，是我收到了公司20元的開工利是」。

亦有網民認為毋須介懷開工利是金額，「有就好啦」、「其實就是圖個吉利啦，不奢望給多少，就是1個儀式感，不然這發紅包味兒都變了」。

有網民認為毋須介懷開工利是金額。（示意圖）

樓主回應指出，「其實收到會開心，但不妨礙同事們蛐蛐公司。不是賺不到錢，5個管理層合起來給一封50的會讓人直覺小家子氣，並且有可能會打擊士氣，也就10個人的小公司，一張100的紅票子好看些。比上不足比下有餘這確實是常態，有紅包就只小聲蛐蛐」。