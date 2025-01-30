大吉利市？第2年收公司利市　拆開驚見2東西　網民笑：好彩冇紙巾

農曆新年開工日，打工仔一般都會收到公司「開工利市」，而利市多準備雙數金額取好意頭。然而，近日有打工仔卻發帖稱連續兩年收到公司準備的利市，而拆開後卻見到是加拿大1元硬幣（約5.4港元）及1顆糖，她亦不禁笑問「應唔應該糾正返公司」。而網民亦爆笑指「明白公司好有心想慶祝，但真係唔係咁呢」，猜測是外國公司不了解新年習俗所致。



近日有打工仔發帖稱連續兩年收到公司準備的利市，而拆開後卻見到是1加拿大元硬幣（約5.4港元）及1顆糖。（Threads）

該名網民在社交平台Threads發帖並上傳照片，表示已是連續第2年收到老闆派的「奇怪」利市，令她好奇詢問「第二年收依封嘢，應唔應該糾正返公司」，並標籤加拿大，相信為加拿大的公司。

利市內含糖及硬幣，竟與白事用的「吉儀」相似。（Threads）

從照片可見，樓主收到的利市中，竟然並非一般取雙數好意頭的金額，而是包括1加元硬幣（約5.4港元）及1顆「利是糖」，竟與白事用的「吉儀」相似。

樓主在帖文表示「大吉大利變大吉利市」，並備註「加拿大 加拿大 加拿大」，又笑言「唔知點開口好，仲未用嗰1蚊」。

網民笑猜是否外籍老闆不了解華人習俗所致。（《同事三分親》劇照）

帖文引起網民熱議，除表示爆笑，亦有人表示「明白公司好有心想慶祝，但真係唔係咁呢」、「好多concept（概念）要解，好彩未加紙巾」，另有人猜測「外藉老闆？」、「可能老闆去過人哋白事收過吉儀，就以為利市係咁」。

還有網民建議樓主可向老闆表達謝意，感激對方重視華人文化，但亦可提點對方「不過呢個派法呢，係傳統中國文化有負面意思」。

（Threads）