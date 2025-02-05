長髮男後巷大便完事欣賞10秒！網民重提玻璃杯潮文︰大便界周柏豪

世間萬物都有值得欣賞的地方，打破了的玻璃如此，大便亦如是？網上最近流傳1條閉路電視影片，拍到1名長髮男子獨自走到後巷，在電單車旁蹲下公然脫褲大便。可能是由於肚痛或其他原因，只見他一邊吸煙，一邊辛苦排出少許糞便，然用紙巾清潔後，隨便棄掉污穢的紙巾。正當長髮男打算離開之際，可能是「生產過程」真的太辛苦，他竟然突然回頭，走近糞便彎腰凝望細心欣賞，似要看真自己「努力」的成果，而回看糞便的過程歷時大約10秒，長髮男才真正轉身離開。



大量網民留言指「佢自己有欣賞下」、「事後睇篤屎完唔完美」、「驗屎」。更有網民想起藝人周柏豪於2012年發表的「玻璃杯」潮文，「周柏豪用了15分鐘去細心欣賞打碎了的水杯，大便界周柏豪用了10秒去細心欣賞糞便，可能發現辛苦排出的糞便，比平日排出的更美」。



片中長髮男子獨自走到1處後巷，其時雙手放在褲頭，似已急得隨時忍不住。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

長髮男後巷大便 完事後回頭凝望10秒

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）月金口」，長約2分鐘，畫面顯示錄影時間是2025年2月3日下午2時許，在光天化日之下，閉路電視拍到該名長髮男獨自走到1處後巷，其時雙手放在褲頭，似已急得隨時忍不住，當眼見四處無人，便立即電單車旁蹲下褲大便，同時吸煙助興，其間附近有1隻貓咪一度走近入鏡，但其後消失於鏡頭中。

長髮男懷疑肚痛或其他原因，花了約1分鐘左右，只能排出少許糞便，他其後站起來先拋掉煙頭，方便騰空右手，再用1張紙巾清潔，完事後隨處拋棄紙巾，穿好褲子打算離開。

長髮男離開走前數步後，突然像有牽掛的事未完成，隨即回頭走近糞便，彎腰凝望細心欣賞，最後摸肚和用左手整理頭髮後「瀟灑」離開，整個「事後檢討」過程維時大約10秒。

長髮男離開走前數步後。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

突然像有牽掛的事未完成，繼而回頭。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

長髮男走近糞便彎腰凝望細心欣賞，整個「事後檢討」過程維時大約10秒。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

長髮男用左手整理頭髮後「瀟灑」離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰大便界周柏豪用了10秒去細心欣賞自己糞便

影片引來許多網民討論，「仲要欣賞」、「屎係唔會說謊，觀察屎係可以知道身體健唔健康」、「屙屎霸地盤？同貓爭地方」，更有網民重提藝人周柏豪的「玻璃杯」潮文，「今天不小心把心愛的水杯打碎了，事後我用了15分鐘去細心欣賞，發現打碎了的玻璃碎，竟然比起平日那個形態更美」，改成「今天不小心隨處大便，事後大便界周柏豪用了10秒去細心欣賞，發現辛苦排出的糞便，比平日排出的更美」。

周柏豪於2012年發表的玻璃杯潮文，已成為網民的集體回憶。

周柏豪於2012年發表的玻璃杯潮文，已成為網民的集體回憶。（《後生仔傾吓偈》截圖）

周柏豪於2012年發表的玻璃杯潮文，已成為網民的集體回憶。（資料圖片）

違法行為最高罰款1萬元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，如屬首次定罪，可處第2級罰款，即5,000元，如屬第2次或其後再度定罪，可處第3級罰款，即1萬元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）